Innamoratissimi e felici. La coppia va in studio prima del ‘sì”. Fioccano applausi

Uomini e Donne celebra un’altra coppia. L’annuncio è arrivato nei giorni scorsi in trasmissione, davanti ai telespettatori e Maria De Filippi. Quando, ospiti speciali della puntata sono Clarissa Marchese e Federico Gregucci, la coppia nata proprio nel programma della De Filippi si sposa domani, giovedì 30 maggio. L’annuncio era stato fatto tempo fa ma ora i due sono stati invitati in studio per confermare che a Uomini e Donne l’amore si può trovare e loro, come altri, ne sono la prova. Entrati in studio molto commossi, Clarissa ha voluto lanciare un bellissimo messaggio, incoraggiando con le sue parole i tronisti. E non manca l’emozione e le lacrime.

Il giorno precedente al matrimonio è molto emozionante per tutti, ma pensate se poteste tornare sul luogo che ha raccolto la nascita del vostro amore, documentato con immagini e parole. Clarissa e Federico che convolano a nozze domani, 30 maggio, sono intervenuti in trasmissione e per l’occasione l’ex tronista siciliana ha voluto dire la sua sull’esperienza. Continua dopo la foto









“Io volevo dire una cosa ai ragazzi, vede succede. Ed è bello perché quando avremo un figlio e potremmo fargli vedere come mamma e papà si sono conosciuti. Godetevela perché è davvero bello“, ha spiegato Clarissa con la voce rotta dall’emozione. L’ex Miss Italia sogna già una famiglia con Federico, sogno condiviso con quello che tra poche ore diventerà suo marito. Continua dopo la foto





Manca poco, le nozze di Clarissa e Federico sono arrivate. La coppia ha voluto festeggiare insieme l’addio al celibato e nubilato, accanto agli amici e agli ex partecipanti di Uomini e Donne. Tra i presenti alla festa c’erano infatti Vittoria Deganello, Giulia Latini, Camilla Mangiapelo, Nulifar Addati e Andrea Merchiorre. La ex tronista di Uomini e Donne negli ultimi mesi ha rivelato qualche. Continua dopo la foto







“Sono tanto emozionata per il matrimonio” ha scritto su Instagram precisando “Sarà una festa, per tutti”. Clarissa Marchese, infatti, ha in mente un matrimonio che possa coinvolgere tutti, compresi i fan che sin dal percorso di Miss Italia le hanno sempre dimostrato affetto. “Vi faremo vedere tutto e vi racconteremo ogni minima novità. Voglio rendervi partecipi perché so che vi piace” ha detto la modella che ha rivelato anche qualche piccola indiscrezione anche sul vestito di nozze. “Il vestito? Quello è l’unica cosa che sarà effetto sorpresa!” – ha scritto, per poi rivelare – “vi potrei dare qualche indizio… diciamo che non mi amo gli abiti da principessa. Vorrei qualcosa di un po’ più comodo, perché sarà molto ‘festa’”.

