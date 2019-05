Tommaso Inzaghi e Mia Facchinetti, a dispetto della giovane età e proprio come veri baby vip, si dividono tra impegni scolastici e vita privata seguendo le orme della mamma più “vulcanica” della tv. Figli di Alessia Marcuzzi, nati rispettivamente dalle relazioni col calciatore Simone Inzaghi e l’istrionico talent scout Francesco Facchinetti, non temono di mostrare carattere e una discreta personalità attraverso gli scatti pubblicati di frequente sui social.

Mia Facchinetti, sette anni, rivela un carattere esuberante e un po’ civettuolo, rappresentando in pieno i tratti caratteristici di mamma e papà. Figlia di Francesco Facchinetti, bionda e longilinea, somiglia ad Alessia in tutto e per tutto, pur conservando l’allegria e la spensieratezza tipica del nostro amato “Capitan Uncino”. Soprannominata affettuosamente “Snipul”, ama comparire nel profilo Instagram della mamma esibendosi in pose degne di una vera baby vip! E proprio una delle ultime foto ha fatto impazzire i fan della bionda conduttrice. (Continua a leggere dopo la foto)









La conduttrice sul social ha postato uno scatto che la ritrae mentre insieme alla bimba si rilassa tenendo fettine di cetriolo sugli occhi. Un ottimo rimedio per togliere via la stanchezza dallo sguardo. I follower, divertiti dal post condiviso da Alessia su Instagram, commentano facendo i complimenti alla conduttrice e alla sua bellissima figlia. In molti notano inoltre la somiglianza tra le due: “A parte l’altezza – scrive un un utente sul social – siete uguali”. E c’è anche chi scherza: “Dì la verità: ve la siete fatta una bella pennichella”. (Continua a leggere dopo la foto)





E proprio con Mia è impossibile non notare una grande somiglianza come testimoniano le foto che appaiono sui social di Alessia Marcuzzi: lo sguardo, il colore dei capelli, l’aria vivace sono tutti di mamma ‘la Pinella’. Oggi Alessia Marcuzzi è una donna di successo, conduttrice affermata (attualmente in tv con Le iene in attesa di riprendere il timone de L’isola dei famosi) e donna felice con il marito Paolo Calabresi Marconi, e parte della sua serenità deve derivare anche dal fatto di essere riuscita a mantenere un ottimo rapporto con i suoi ex, a partire da Simone Inzaghi dal quale ha avuto Tommaso, che ora ha 17 anni. (Continua a leggere dopo la foto)





Classe 2001, Tommaso Inzaghi, è invece il primogenito di Alessia Marcuzzi. Volto particolarmente noto su Instagram, con numeri degni dei migliori influencer, baby Inzaghi si divide tra Roma e Londra, fermamente intenzionato a diventare un calciatore professionista, esattamente come il papà (ex calciatore e oggi allenatore della Lazio), pur seguendo lezioni di regia, business media e fotografia.

“Beccati!”. Tish e Alberto, è successo dopo la finale di Amici. Ed è pioggia di applausi