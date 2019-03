La notizia della morte di Luke Perry, l’ex divo di Beverly Hills stroncato a 52 anni nel giro di pochi giorni da un ictus, ha destato grande commozione. I fan della serie cult anni Novanta, i colleghi storici di set e anche decine e decine di altri attori tra cui Leonardo DiCaprio: non si contano in queste ore i messaggi di ricordo e cordoglio apparsi sui social. Ma se in Beverly Hills lo abbiamo conosciuto (a amato) tutti nei panni del tenebroso, problematico, tormentato Dylan McKay, nella vita privata Perry è sempre stato schivo e riservatissimo.

Non ha mai dato in pasto ai media le sue relazioni sentimentali, ma sembra che abbia avuto due grandi amori nel corso degli anni: la ex moglie Rachel Minnie Sharp e l'attuale fidanzata Wendy Madison Bauer. Le due donne sono infatti subito accorse al suo capezzale al momento della morte, avvenuta nell'ospedale di Los Angeles dove l'attore era ricoverato dal 27 febbraio scorso.









Il matrimonio di Perry e la Sharp (nella foto qui sotto con il vestito rosso) fu celebrato il 20 novembre 1993 con la benedizione di Aaron Spelling, storico produttore di Beverly Hills e padre di Tori (Donna Martin nella serie): Spelling era convinto che una donna estranea al mondo dello spettacolo (lei si occupava della vendita di mobili) avrebbe fatto bene all'attore. Alla cerimonia, andata in scena al Four Seasons Hotel di Beverly Hills, parteciparono solo una cinquantina di persone tra parenti e amici. Tra gli invitati anche Jason Priestley (Brandon Walsh), James Eck-House (Jim Walsh) e Brian Austin Green (David Silver).









Dall'unione tra Rachel Minnie Sharp e Luke Perry sono nati due figli: Jack, nato nel 1997, è diventato un wrestler professionista noto come 'Jungle Boy', e Sophie, classe 2000. I due si sono poi separati nel 2003 ma hanno mantenuto la custodia congiunta dei figli. Attualmente, invece, 'Dylan' era impegnato con Wendy Madison Bauer. Una relazione così intima e tenuta al riparo dall'invadenza dei media che solo ora che Perry è morto viene alla luce.



In realtà nel 2017 la coppia si era mostrata insieme sul red carpet dei Glaad Media Awards e in quell'occasione più unica che rara i tabloid avevano indicato la donna come "una misteriosa brunetta". Ora si sa invece che Wendy ha 44 anni e ha studiato psicologia clinica all'Antioch University di Los Angeles. Tra il 2004 e il 2011 una parentesi come attrice, prima di svolgere il mestiere di terapista soprattutto di coppie in crisi e pazienti con disturbi di ansia. La Bauer ha recitato nelle serie televisive 'The Mentalist' e 'Dr. House – Medical Division'. Anche lei, come la ex moglie, era accanto a Luke Perry al momento del decesso, avvenuto il 4 marzo.

