Ricordate così Brigitta Boccoli? Erano gli anni ’80. Com’è oggi e che fine ha fatto

Vi ricordate Brigitta Boccoli? Con la sua bellezza sconvolgente ha fatto sognare tanti uomini… Brigitta, nata a Roma nel 1972, è sorella dell’altrettanto celebre Benedicta. Ha esordito in televisione nel 1986 insieme alla sorella nella trasmissione Pronto chi gioca. Entrambe, grazie a quel programma, furono notate e scritturate per il programma Domenica In. Brigitta Boccoli ha anche recitato in alcuni film tra cui Manhattan Baby, La ragazza dei lillà, Com’è dura l’avventura, Nostalgia di un piccolo grande amore, Gli angeli di Borsellino. Tra le altre cose è apparsa in produzioni televisive come Ricominciare, Una donna per amico ,Cuori rubati e Don Matteo.

Nel 2006 è in tv con Reality circus, programma che cambia per sempre la sua vita. È durante quel reality che conosce quello che poi diventerà suo marito: Stefano Nones Orfei, figlio di Moira, domatore di leoni e artista circense. Lei è una concorrente del reality (175 cm di bellezza per 55 chili), lui un insegnante. Tra loro scoppia una passione sfrenata e lei, per lui, lascia il fidanzato. Nel 2008 si sposano e nasce il loro figlio Manfredi. Continua a leggere dopo la foto









Beh, vi ricordate di lei? Ecco. Sapete che fine ha fatto? Una bellissima “fine”. Brigitta, all’età di 47 anni, è incinta del secondo figlio. A dare la notizia, attraverso le pagine del settimanale Nuovo, è stata la stessa showgirl. La gioia è tanta anche perché sia lei che suo marito sognavano di regalare un fratellino o una sorellina a Manfredi. “Finora non eravamo riusciti a concretizzare il progetto, visti gli impegni lavorativi. Sono sicura che Manfredi accoglierà bene il nuovo bebè”, ha detto quella che per molti è considerata la vera erede di Moira Orfei. Continua a leggere dopo la foto









Sarebbe proprio questo suo erede l’erede di Moira Orfei ad aver creato tra lei e Lara Orfei alcuni problemi. Ma adesso non è il momento di parlare dei problemi: questo è un momento di gioia pura per Brigitta Boccoli e Stefano Orfei che finalmente potranno realizzare il sogno di diventare genitori per la seconda volta. Il loro è un amore puro, sincero, appassionato, nato durante il reality “Reality circus”. Continua a leggere dopo la foto



L’attrice ha raccontato di aver mollato il suo fidanzato dell’epoca per amore del domatore. Brigitta, quando ha conosciuto Stefano, era fidanzata con l’attore Alessio Di Clemente, volto noto di famosissime fiction come “La Dottoressa Giò” e “Un Posto al Sole”. Dopo aver raggiunto l’apice del successo televisivo tra gli anni ’80 e ’90, Brigitta si è dapprima dedicata al teatro poi, per amore di Stefano, ha deciso di dedicarsi solo ed esclusivamente al suo nuovo grande amore: il circo.

