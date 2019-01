Tre anni fa esatti Celine Dion subiva un gravissimo lutto: la scomparsa improvvisa del marito, il cantante e imprenditore canadese 74enne René Angelil al quale era legata dal dicembre 1994 e che si è spento a gennaio 2016 a causa di un tumore scoperto in fase già avanzata. Forte come sempre Celine ha trovato la forza di rialzare la testa, anche grazie all’amore dei suoi tantissimi ammiratori che per mesi e mesi l’hanno letteralmente inondata di messaggi d’affetto e vicinanza.

Cinquant’anni, la cantante canadese tra le più amate di tutti i tempi, dopo quel lutto dolorosissimo è tornata a mostrarsi in pubblico in tutto il suo splendore, per la gioia degli appassionati che non aspettavano altro che vederla tornare a sorridere e a esibire quella voce straordinaria che le ha valso una lunga serie di riconoscimenti internazionali, tra cui spiccano 5 Grammy Awards, 3 American Music Awards, 4 World Music Awards e 5 Juno Awards. (Continua dopo la foto)











Celine Dion ha anche deciso di dire addio a Las Vegas, dove risiedeva dal 2011, e quest’anno salirà sul palco del British Summer Time Concert che si terrà ad Hyde Park il prossimo 5 luglio. Ed stata anche la più grande rivelazione della fashion week di Parigi, dove ha confermato il suo amore per la moda partecipando a tutte le più importanti sfilate dal front row e sfoggiando un look più incredibile dell’altro. Non era sola. Come in ogni sua apparizione, la cantante era in compagnia di Pepe Munoz, ballerino 32enne con cui collabora da anni. (Continua dopo la foto)









Una frequentazione che ha dato subito adito al gossip. Sono una coppia? “Sono single – ha precisato nella recente intervista a Dan Wootton per ITVe il Sun – Dovendo lavorare tantissimo con Pepe alle coreografie dei miei show, ero preoccupata che l’improvvisa attenzione potesse distrarlo. Una parte di stampa si è scandalizzata nel vedermi con un altro uomo dopo René, ma lui è soltanto un amico. È il mio migliore amico”. (Continua dopo le foto)







L’intervista ha poi toccato un altro tema ‘scottante’ che sta facendo preoccupare molto i fan della cantante. Quello della sua magrezza. Nelle ultime apparizioni, la Dion, che ha sempre avuto un fisico asciutto e che dopo la morte del marito ha perso peso, è infatti apparsa molto esile ed è stata fortemente criticata. A chi l’attacca e le dice che è troppo magra o veste in modo troppo stravagante risponde così: “A me piace come sono adesso, quindi non voglio parlarne. Nessuno deve preoccuparsi, chi è di un’altra opinione basta che non mi guardi e non mi faccia foto”. Insomma, Celine Dion non è fidanzata con Pepe Munoz e si piace così com’è.

