Quando si dice che il tempo si è fermato. È il caso di Natalie Imbruglia, la cantante che nel 1997 diventò famosa in tutto il mondo con il singolo ‘Torn’, contenuto nel suo primo disco, ‘Left of the Middle’, che le valse svariati premi e la nomination a 3 Grammy Award. A livello mondiale, l’album superò gli 8 milioni di copie e ‘Torn’ divenne una hit planetaria. Indimenticabile anche il videoclip in cui una giovanissima Natalie (è nata a Sidney il 4 febbraio 1975) in cui cantava le sue pene d’amore in un appartamento mentre alcuni tecnici fingevano di montare e smontare le scene.

Che fine ha fatto l'artista australiana? In questo preciso momento in realtà la sua carriera è ferma. Il suo ultimo disco, 'Male', risale al 2015 e conteneva cover di brani appartenenti ai suoi artisti maschili preferiti. Nel maggio 2017, in occasione delle celebrazioni del ventennale del disco d'esordio, la Imbruglia è stata in tour anche in Italia con una data a Milano che è stata un vero e proprio evento per i figli degli anni Novanta.











Ma è il suo aspetto attuale che ha colpito tutti coloro che la ricordano benissimo quando era all'apice del successo, dunque 22 anni fa. I suoi oltre 243mila follower di Instagram sono rimasti a dir poco a bocca aperta dopo aver visto l'ultimo selfie della cantante oggi 43enne, che è la dimostrazione come per lei il passare del tempo sia totalmente ininfluente. Nella foto in questione, pubblicata lo scorso 13 gennaio, la popstar australiana si mostra mentre beve un succo verde a Melbourne con indosso un vestitino floreale.









Beh, assurdo: è praticamente identica ai tempi di 'Torn'! Sotto lo scatto 'al naturale', in cui Natalie è senza un filo di trucco sono piovuti oltre 17mila like e commenti del tipo "Incredibile, non invecchi mai, sei eternamente bella", "Come sei bella Natalie, per te il tempo non esiste, complimenti". Insomma, la foto ha mandato in delirio tutti i suoi fan. E a ragione, perché in effetti è impressionante come sia rimasta uguale a 22 anni fa.





I suoi segreti? “Ho scoperto che una dieta pulita fa miracoli per la mia pelle – svelava in una passata intervista al sito Sporteluxe – Mangio un sacco di verdure verdi e cerco di tenere molto alcalinizzato il mio organismo. Se il mio corpo diventa troppo acido, la mia pelle si guasta”. Ma nonostante la cura del corpo sia essenziale per Natalie, in un’intervista al Daily Mail la cantante ha bocciato l’uso di cosmetici iniettabili per migliorare il proprio aspetto fisico.

