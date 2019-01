“Benvenuto nel club”. E “il nuovo look ti sta benissimo”, “Finalmente”. “Molto meglio così!”. John Travolta non si era mai visto così: è la prima volta che si lascia fotografare al naturale, senza parrucchino, e a colpo d’occhio nemmeno sembra lui, tanto siamo abituati a vederlo ‘col ciuffo’. L’occasione è fornita dagli auguri social per l’arrivo del nuovo anno e i follower del divo, indimenticabile in film come Grease e La febbre del sabato sera, sono rimasti piacevolmente stupiti. No, non sta girando un film e, soprattutto, non è malato, come sottolinea Il Giornale.

Anche lui, come molti uomini dello spettacolo e non, soffre di calvizie. Ne ha preso semplicemente coscienza. La notizia, in realtà, circolava da parecchio tempo nell’ambiente, ma nessuno ne aveva la certezza, a parte qualche foto rubata in palestra o sul set che veniva poi bollata come ‘esigenze cinematografiche’. Di fatto nessuno aveva mai visto Travolta senza capelli, fino a quando l’altro giorno l’attore è uscito allo scoperto su Instagram. (Continua dopo la foto)











Nelle occasioni pubbliche, sui red carpet o alle cerimonie, ma anche sui social il Danny di Grease si è sempre mostrato con un parrucchino. Ha cominciato da quello nero corvino, per poi passare lentamente ad un colore più chiaro fino ad arrivare a un biondo scuro con i colpi di sole di qualche mese fa, come abbiamo potuto vedere all’ultimo Festival di Cannes. Ma probabilmente per il 2019 Travolta ha pensato come buon proposito di rivelarsi al pubblico per come è e i fan l’hanno apprezzato. (Continua dopo la foto)













Certo, ci dovremo abituare a questo look, ma in ogni caso, calvo o no, Travolta è così affascinante che non può non piacere. Come detto, tra la miriade di messaggi piovuti sotto al post di buon anno, centinaia e centinaia di follower si sono congratulati con il divo. A molti piace pure di più così rasato. E bravo John, che è finalmente sceso a patti con la realtà e si è mostrato al mondo senza capelli artificiali. Non trovate che stia meglio così che con quel parrucchino nero corvino o, peggio ancora, quel biondo sbiadito con cui l’abbiamo visto anche a maggio scorso sulla Croisette? (Continua dopo foto e post)







In quell’occasione, capelli a parte, lasciò tutti senza parole quando dopo aver presentato il suo film, Gotti, durante un party esclusivo ha riproposto le mosse della celebre scena del ballo di Pulp Fiction, quando con Uma Thurman interpretò una sequenza ormai iconica del cinema sulle note di ‘You can never can tell’ di Chuck Berry. Il video, inutile dirlo, ha fatto ben presto il giro della rete.

