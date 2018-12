Grave lutto nel mondo dello spettacolo. Grave lutto per Eros Ramazzotti: all’età di 70 anni se ne è andato Adelio Cogliati, il paroliere di Eros appunto e di moltissimi altri artisti. Nella sua lunga e fortunata carriera Cogliati aveva composto canzoni per Antonella Ruggiero, Giorgia, i Matia Bazar, Anna Oxa, tanto per dirne alcuni.

Ma è con Eros Ramazzotti che ha dato il meglio di sé. Per Eros Ramazzotti Adelio Cogliati ha firmato canzoni quali Una Storia Importante, Adesso Tu, Se bastasse una canzone, Più bella cosa e L’Aurora. E, quando la notizia della morte di Cogliati è iniziata a circolare, è stato Eros Ramazzotti uno dei primi a commentare con dolore la scomparsa del suo amico fraterno. “Ciao Adelio, sei stato fondamentale per me perché con te sono cresciuto umanamente. Non sei stato solo il ‘paroliere’ di quasi tutte le nostre canzoni ma soprattutto un fratello maggiore. Ti vorrò sempre bene”, ha scritto il cantante su Twitter. Continua a leggere dopo la foto











Anche Giorgia ha commentato la scomparsa di Adelio Cogliati: “Adelio ed Eros hanno composto pagine indimenticabili della nostra musica, anche io grazie a Eros ho avuto l’onore di ricevere un po’ dell’arte di Adelio che ricordo sempre sorridente e sempre pronto a scrivere una parola nuova. Grazie”. In oltre 40 anni di onorata carriera, Adelio Cogliati aveva collezionato moltissimi successi e si era fatto conoscere a livello nazionale ed internazionale. Continua a leggere dopo la foto













A partire dalla fine degli anni novanta ha partecipato ad alcune trasmissioni televisive. Ed è stato in quel contesto che sono state notate le sue doti poetico-letterarie. Ha composto anche alcune opere liriche. In questo ambito, raggiunse il massimo apprezzamento quando compose alcune trame per Luciano Pavarotti. Alcuni suoi brani sono stati firmati da “Dedo Cogliati”, per esempio Nel cuore lei di Andrea Bocelli del 1999. Continua a leggere dopo la foto





Ciao Adelio, sei stato fondamentale per me perché con te sono cresciuto umanamente. Non sei stato solo il “paroliere” di quasi tutte le nostre canzoni ma soprattutto un fratello maggiore. Ti vorrò sempre bene. Accompagnami ancora da lassù 😓❤️ pic.twitter.com/x0MVNQTyXU — Eros Ramazzotti (@RamazzottiEros) December 29, 2018

Adelio ed Eros hanno composto pagine indimenticabili della nostra musica, anche io grazie a Eros ho avuto l’onore di ricevere un pò dell’arte di Adelio che ricordo sempre sorridente e sempre pronto a scrivere una parola nuova..grazie 🖤 https://t.co/200sMGMook — giorgia (@Giorgia) December 29, 2018



Ha collaborato anche con Caterina Caselli, Miguel Bosè e Gianni Morandi. Viveva ad Arlate di Calco, centro della Brianza in provincia di Lecco. Nativo di Merate (Lecco), la famiglia era originaria di Montevecchia (Lecco).

Lutto per Paolo Bonolis e ‘Avanti un altro’: morto il valletto Michelone

fbq('track', 'Gossip');