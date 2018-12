Non solo marito e moglie nella finzione. Da adesso anche nella realtà. Dopo una marea di rumor e conseguenti smentite, per la gioia dei fan alla fine è arrivata l’ufficialità: i due attori si sono sposati. Il matrimonio è stato confermato dagli stessi diretti interessati che, sui rispettivi profili Instagram, hanno pubblicato alcune tenere immagini in bianco e nero delle nozze, che sono state celebrate in gran segreto alle Bahamas. I follower, neanche a dirlo, sono letteralmente impazziti alla vita di quegli scatti.

A pronunciare il fatidico sì Josh Bowman ed Emily VanCamp, gli attori per cui è stato galeotto il set di 'Revenge', la serie tv americana dove si sono conosciuti nel 2011 e in cui hanno interpretato i ruoli di Daniel Grayson e Amanda Clark. Hanno lavorato fianco a fianco per quattro anni, poi si sono innamorati e dopo un fidanzamento ufficializzato nel 2017 ma, giurano i beninformati, iniziato anni prima, si sono giurati amore eterno nel corso di una cerimonia intima, di fronte a pochi invitati.











Tra gli invitati vip c'era anche l'attrice e collega Ashley Madekwe. Emily, 32 anni e Josh, 30 hanno organizzato il loro matrimonio con calma. La proposta di matrimonio risale infatti a maggio 2017 ma per i rispettivi impegni di lavoro i due hanno deciso di posticipare le nozze. Dopo 'Revenge' Emily è infatti entrata nel cast di un'altra serie tv, 'The Resident'. Josh è invece tra i protagonisti di 'Time after time' e 'Doctor Who'.









"Quando due anime gemelle si incontrano, il risultato è un amore eterno", ha scritto lui sul suo profilo Instagram, condividendo con i suoi fan gli scatti dei fiori d'arancio. Josh Bowman, che è di origine inglese, è stato protagonista di diversi film come 'Una spia al liceo' e 'Time After Time', oltre alla serie dove ha incontrato la sua attuale moglie. Si mormora che abbia avuto un flirt con la cantante Amy Winehous, morta prematuramente nel 2011 e una breve relazione con Miley Cyrus, conosciuta sul set del film 'So Undercover'.

Emily VanCamp, classe 1986, è un’attrice di origine canadese che ha debuttato in ‘Demontown’, una miniserie televisiva di genere horror, ma ha ottenuto il successo con il ruolo di Amy Abbott in ‘Everwood’. Ha girato film importanti come ‘Contagio Letale’, ‘Rings’ e ‘The ring 2’ e prima di intraprendere una relazione con l’attore e collega Josh Bowman è stata fidanzata con il protagonista di ‘The O.C’ Ben Mckenzie. Per entrambi questo è il primo matrimonio.

