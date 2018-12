Eros Ramazzotti è un cantautore italiano. All’anagrafe Eros Luciano Walter Ramazzotti, è nato a Roma e oggi è uno dei cantanti di maggiore successo nel panorama della musica leggera italiana e nel pop latino a livello internazionale e uno degli artisti che ha venduto il maggior numero di dischi. Basti pensare che dal 1984 ne ha venduti circa 60 milioni. Senza contare che Eros vanta anche importanti collaborazioni artistiche con cantanti di un certo livello come Tina Turner, Cher, Anastacia, Ricky Martin, Joe Cocker, Andrea Bocelli e Luciano Pavarotti e, inoltre, ha vinto numerosi premi e riconoscimenti (ricordiamo l'Echo Music Award 1999 e il NIAF Award 2008) per aver promosso l'immagine della musica italiana all'estero.

La carriera di Eros Ramazzotti inizia nel 1981 con la partecipazione al concorso Voci Nuove di Castrocaro dove arriva in finale con la canzone ‘Rock 80’. Tre anni dopo vince il Festival di Sanremo con ‘Terra Promessa’ e nel 1985 pubblica l’album d’esordio che, tra gli altri brani, contiene ‘Una storia importante’, diventata una hit europea. (Continua dopo la foto)



Nel 1990 arriva anche la consacrazione di Eros Ramazzotti come artista internazionale con l’invito da parte del discografico americano Clive Davis a tenere un concerto al Radio City Music Hall di New York. Eros è stato il primo artista italiano a esibirsi su quel palco. Nel 1993 esce il suo nuovo album ‘Tutte storie’, trainato dal successo del singolo ‘Cose della vita’ il cui videoclip viene firmato dal regista Spike Lee. Con il disco ‘Dove C’è Musica’, uscito nella primavera del 1997, Eros firma una serie di singoli di grande successo. Indimenticabili ‘Aurora,’ dedicata a sua figlia, e ‘Più Bella Cosa’, che domina le chart di ogni paese europeo diventando il successo musicale dell’anno.

Numerosissime, come detto, le collaborazioni con artisti di fama internazionale, così come i concerti, i tour e le esibizioni in televisione. L’ultimo album, il quindicesimo (senza contare le raccolte), è uscito a novembre 2018 ed è stato anticipato dal singolo omonimo ‘Vita ce n’è’. Eros Ramazzotti, che è nato a Roma il 28 ottobre 1963, è alto un metro e settantacinque centimetri e pesa circa settanta chili, è stato anche spesso nel mirino della cronaca rosa. Nel 1998 ha sposato Michelle Hunziker, la madre della sua primogenita Aurora, in una cerimonia da sogno al Castello di Bracciano. Hanno divorziato nel 2002.

Nel 2009 Eros Ramazzotti ritrova l’amore con la modella Marica Pellegrinelli, che lo aveva premiato ai Wind Music Awards del 2009. Quando Marica, che all’epoca aveva 21 anni, è salita sul palco per consegnare un premio al cantante, fra i due è scattato un vero e proprio colpo di fulmine ed Eros è tornato a sorridere dopo la fine del matrimonio con Michelle. Due anni dopo nasce la loro prima figlia insieme, Raffaela Maria (chiamata così dall'unione dei nomi delle nonne paterna e materna), eil 6 giugno 2014 si sposano con rito civile a Milano. L’anno successivo nasce Gabrio Tullio il loro secondo figlio insieme, terzo per Eros. Anche Michelle, come è noto, ha costruito una famiglia con il secondo marito, Tomaso Trussardi, e ha avuto altre due bambine, Sole e Celeste. I due ex, Eros e Michelle, oggi hanno un bellissimo rapporto e sono la vera famiglia allargata.

