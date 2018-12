Non si sa molto sulle condizioni di salute della giovane e bellissima figlia di Giancarlo Magalli, Michela. La figlia del celebre conduttore Giancarlo, è finita in ospedale e sembra essere anche in condizioni piuttosto gravi. A dare la notizia è la stessa ragazza, nota influencer su Instagram che nelle sue stories mostra la stanza di ospedale in cui è stata ricoverata presso l'ospedale Gemelli di Roma. La giovane ha postato diverse foto, in una di queste scrive ironica: “Pensieri e preghiere, grazie. Chi me l'ha tirata è riuscito benissimo”.

Michela si trova infatti in ospedale, con una flebo al braccio e una mascherina sul volto. In un'altra stories mostra la dottoressa che si sta prendendo cura di lei e in una terza fa i ringraziamenti a chi le è stato vicino in questo momento. “Grazie di cuore a tutti quelli che hanno dedicato un minuto per mandarmi un messaggio di conforto in questo periodo non proprio dei migliori per non dire di m**. Se non sono stata attiva e non lo sarò in questi giorni sapete il perché”. (Continua dopo le foto)



Poi Michela spiega cosa le è successo: “A una diagnosi, purtroppo, ancora non si è arrivati, potrebbe essere una malattia esantematica o infettiva, un virus come quello di epstein-barr, la linfomonocitosi adenopatica infettiva o che ca** ne so io. Finger crossed for me”, che starebbe a significare: “Dita incociate”. Mora, bellissima e star di Instagram, Michela è nata dall’amore fra il conduttore televisivo e la moglie Carla Crocivera.

Sui social è molto famosa e sogna di lavorare nel mondo della moda, sfruttando bellezza e look strepitosi. Michela ha un legame speciale con il padre, tanto che qualche tempo fa era stata ospite di Vieni da Me, per raccontare a Caterina Balivo il suo rapporto con il presentatore. “Mio padre è molto geloso, di me e di mia sorella – aveva svelato l’influencer -, vorrebbe chiuderci in clausura, e da quando ci sono i social è ancora peggio”.“Clausura no, una mezza pensione – aveva risposto lui, con la consueta ironia -. Non sono geloso, io ho una maglietta che indosso quando lei si fidanza o esce con qualcuno e c’è scritto Io ho una figlia bella e anche una pistola, una pala e un giardino e li accolgo così”. Forza Michela!

