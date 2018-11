“Ecco cosa mette tra i capelli”. Loredana Bertè, il ‘segreto-horror’ esce solo ora

Dopo Renato Zero, si diceva che l’ospite musicale della puntata di domenica prossima dello storico contenitore di Rai1 guidato da Mara Venier fosse la cantante Loredana Bertè che, oltre ad essere protagonista di una lunga intervista a cuore aperto con la conduttrice, avrebbe ripercorso, insieme all'orchestra presente in studio diretta dal maestro Stefano Magnanensi, i successi del suo vasto repertorio musicale. Beh, a quanto risulta a TvBlog, i fan della mitica Bertè dovranno pazientare ancora qualche giorno, forse settimana, prima di vederla raccontarsi ed esibirsi a Domenica In.

Stando a quanto appreso dal sito, infatti, l’ospitata di Loredana Bertè a Domenica in è slittata a una delle prossime puntate del varietà di Mara Venier. Solo questione di tempo, dunque. Un’altra indiscrezione coi fiocchi riguarda invece la possibile partecipazione della Bertè (e Patty Pravo) al prossimo Festival di Sanremo, l’edizione numero 69 della kermesse guidata da Claudio Baglioni. (Continua dopo la foto)



È il settimanale Chi a lanciare la ‘bomba’: “Sanremo diventa rock. Dopo il colpaccio di Loredana Bertè che tornerà in gara, il direttore artistico del Festival di Sanremo, Claudio Baglioni, piazza un altro grosso colpo. ‘Chi’ rivela in esclusiva che tornerà sul palco dell’Ariston anche Patty Pravo. Inoltre Baglioni ha deciso che per la prossima edizione non canteranno personaggi della tv “prestati” alla kermesse, ma solo professionisti ed emergenti”.

Di certo, invece, c’è che il debutto del suo ‘Libertè Tour al Teatro Nazionale di Milano è stato un successone. Quasi due ore di show tra pezzi storici e brani nuovi, inni contro il bullismo e collaborazioni con l'amica di sempre Asia Argento, protagonista di un video. Non c’era nemmeno una poltrona vuota (nelle prime file anche Barbara d'Urso e Giovanni Ciacci, che si è tinto il pizzetto di blu per omaggiarla) e il pubblico ha cantato a squarciagola anche le canzoni contenute nell'ultimo album "Libertè", che è tanto piaciuto alla stampa come ai fan, non solo i suoi cavalli di battaglia.

Ha un segreto, però, la Bertè, che finora non era mai stato rivelato. Un “segreto horror”, scrive Ivan Rota su Oggi. Pronti? Riguarda i suoi capelli: "Si dice che Loredana Bertè ami molto occuparsi dei suoi capelli - si legge sulla rivista - Ogni giorno, diventano sempre più belli e alla base di questo miglioramento ci sarebbe quello che viene volgarmente chiamato shampoo al sangue, in pratica micro iniezioni di staminali ricavate dal plasma direttamente nel cuoio capelluto". Ah però…

