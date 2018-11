Il vero lavoro delle Donatella. Protagoniste al GF Vip: ma fuori ecco cosa fanno…

Da qualche anno le Donatella imperversano. Silvia e Giulia, Giulia e Silvia. Inseparabili e sempre pronta l’una per l’altra. Adesso insieme al Grande Fratello Vip, nell’edizione forse più sottotono di sempre ma nella quale stanno dando il loro contributo. Poliedriche, divertenti, con la battuta pronta e senza paura di commuoversi. Ma, si chiedono in molti, qual è il vero lavoro della Donatella? Verrebbe da dire diversi. La loro fortuna inizia nel 2012.

Nel 2012 Giulia e Silvia Provvedi, all'età di 19 anni, partecipano come duo musicale alle audizioni della sesta edizione del talent show X Factor, in onda su Sky Uno, presentandosi con il nome Provs Destination. Dopo aver superato le varie fasi iniziali ed eliminatorie della trasmissione, vengono scelte come concorrenti del programma entrando a far parte della categoria "Gruppi Vocali" guidata dal giudice Arisa, la quale cambia il nome del duo in Donatella, in onore di Donatella Rettore, di cui le gemelle sono ammiratrici: durante il programma verranno poi eliminate a metà percorso, precisamente al 4º live show, con il 54,70% dei voti. (Continua dopo la foto)



Nel 2013, prodotte sotto contratto Agidi e distribuite da Sony Music Entertainment, pubblicano l'8 aprile il loro album d'esordio Unpredictable. Dal disco vengono estratti rispettivamente, in ordine d'uscita, i singoli Fooled Again, Magic e Love Comes Quickly(cover dei Pet Shop Boys), accompagnati dai rispettivi videoclip. Nell'estate dello stesso anno duettano con Juan Magán nel brano Mal de amores, colonna sonora dello spot per Maxibon in rotazione in Spagna e Italia.

Il 19 settembre 2014 pubblicano un singolo cantato in italiano dal titolo Scarpe Diem, in cui per la prima volta sperimentano sonorità rap.. Il brano, nato da una collaborazione coi Two Fingerz, vede la partecipazione del rapper Fred De Palma.Dal 2 febbraio al 23 marzo 2015 esordirono nel loro primo reality show, partecipando alla decima edizione del reality show L'isola dei famosi, vincendolo con il 68,38% di preferenza al televoto.

La notorietà dell'Isola è un'occasione per cavalcare la scena musicale delle console ed è così che partono subito dopo per un tour DJ set nelle discoteche e partecipano come ospiti a diversi programmi televisivi, fra cui Grand Hotel Chiambretti, Colorado e Caduta libera. Sempre nello stesso anno partecipano a Detto Fatto Night su Rai2, in cui si esibiscono in un numero di burlesque, continuando, successivamente e per tutta l'estate 2015, a esibirsi in discoteche e manifestazioni con il DJ Set Tour.

Nel 2016 esordiscono come conduttrici televisive, presentando Italian Pro Surfer, talent show sul surf in onda dal 5 giugno in seconda serata su Italia 1. All'inizio del 2018 tornano in televisione partecipando come concorrenti alla seconda edizione del talent show di ballo Dance Dance Dance, in onda su Fox Life, nel quale riescono ad arrivare seconde classificate. A settembre 2018 la decisione di prendere parte alla terza edizione del Grande Fratello VIP. Insomma parlare di lavoro per le Donatelal è forse riduttivo visto la loro capacità ad adattarsi a tutto.

Dietro le quinte del potere Business.it

Ti potrebbe anche interessare: Babysitter picchia e poi brucia le natiche della bimba per punirla. Muore a 2 anni

fbq('track', 'STORIE');