Dopo mesi di tempesta tra Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso sembra essere tornato il sereno. La coppia che divise gli italiani quando il cantante pugliese decise di rompere con Romina Power - salvo poi separarsi a sua volta – è stata pizzicata seduta accanto al teatro Apollo di Lecce in occasione di un importante evento, ma hanno anche parlato fitto fitto in totale armonia. Come mostrano le immagini di Diva e Donna, la showgirl prima di sedersi appoggia la sua mano sulla spalla del cantante e a fine spettacolo i due si dirigono insieme verso l'auto della Lecciso.

Dichiarazioni al vetriolo e litigi plateali fanno parte del passato, ora tra Al Bano e Loredana Lecciso regna il sereno. Secondo il settimanale il cantante quando non è in trasferta all'estero va spesso a Lecce dove vive la Lecciso, e lei è stata vista più volte nella tenuta di Cellino San Marco dove invece sta di casa il cantante e dove trova accoglienza Romina Power quando si trova in Puglia. (Continua dopo la foto)



Diva e Donna mostra un siparietto sereno tra ex. Loredana in jeans e chiodo corto, sfiora affettuosamente la spalla di lui prima di iniziare a conversare serenamente. A fine serata, AL Bano e Loredana Lecciso, che hanno due figli Yasmine e Albano Jr, si scambia la buonanotte in strada. Al Bano, nelle settimane scorse era stato al centro della polemiche dopo la mancata presenza a Domenica Live. In apertura di puntata Barbara D’Urso aveva spiegato ai telespettatori che Al Bano non sarebbe potuto essere in studio perché colpito da un malore. (Continua dopo la foto)

"Al Bano è stato male – aveva spiegato la conduttrice - Doveva entrare proprio qui tra un'oretta, ma non abbiamo sue notizie. Stamattina non è sceso dall'aereo, dove avevamo mandato il nostro autista. Abbiamo telefonato, ha risposto un amico e ci ha detto che è stato male e che stanno aspettando i medici". E poi: "Il nostro inviato sta andando verso Zurigo dove Al Bano ieri sera, dopo il concerto, si è sentito male". (Continua dopo la foto)

Vicino al cantante c’era l'ex moglie Romina Power, con cui si è esibito ieri sera a ‘La notte italiana’, e la figlia Jasmine, ma per ora nessuna notizia sulle sue condizioni”. La risposta è servita. Eccolo pimpante e vivace come sempre beccato in compagnia di Loredana. Che la coppia destinata a stare insieme sia proprio quella formata da Al Bano e Loredana Lecciso? Staremo a vedere.

Dietro le quinte del potere Business.it

Ti potrebbe anche interessare: Mette i capelli in una bottiglia d’acqua con un buco al centro: ecco cosa succede

fbq('track', 'STORIE');