Sciupato e trascurato. In una parola: invecchiato. Non di fisico, anche se in questa foto è ben coperto, ma di viso... Beh, diciamo che non è al massimo della forma. Quasi non sembra lui nella foto pubblicata sul sito della rivista Gioia. Per carità: invecchiamo tutti, ma fa caso vedere un sex symbol come lui così. Anche nella foto che lo immortala con la sua bimba appena nata (la trovate poco più giù) è difficile riconoscerlo con i capelli incolti, i baffetti e il volto segnato. La figlia è nata da poche settimane, quindi potremmo giustificarlo così: le notti insonni che solo un neonato sa 'regalare' l'hanno sfinito.

E così adesso, a 50 anni, somiglia più al più stressato dei papà anziché all'agente segreto con licenza d'uccidere super figo a cui ci siamo abituati in questi ultimi anni. Già, è proprio Daniel Craig l'uomo che vedete in queste foto. Lo stesso Daniel Craig che ha preso il posto che fu di Sean Connery che, tanto per mettere il dito nella piaga, è l'esempio calzante dei divi che non invecchiano mai. (Continua dopo la foto)



Il 26 settembre scorso Craig è diventato papà per la seconda volta. Dopo Ella, 25 anni, nata dall'amore con Fiona Loudon, James Bond ha avuto una figlia dalla collega Rachel Weisz, che è già mamma di Harry, 12 anni, avuto dall'ex Darren Aronofsky. I due attori, 50 anni lui e 48 lei, si sono sposati nel 2011, solo 6 mesi dopo il loro primo incontro. E ora sono diventati genitori di una bambina, come confermano le prime foto a tre all'uscita di un hotel di New York.

Le indiscrezioni circolavano da settimane, ma solo quando l'attore è stato fotografato con in mano la carrozzina della neonata e la moglie al suo fianco si è avuta la certezza. E infatti restano ancora top secret il nome e la data del parto. La notizia della gravidanza l'aveva data lei, la Weisz, ad aprile scorso quando, parlando al New York Times del suo ultimo film 'Disobedience' annunciò senza troppi giri di parole: “Io e Daniel siamo molto felici, avremo un piccolo umano. Non vediamo l'ora di incontrarlo, è tutto così misterioso!”.

Visualizza questo post su Instagram New pictures of Daniel ❤ Un post condiviso da Daniel Craig (@danielcraigofficialfans) in data: Ott 17, 2018 at 1:00 PDT





Una dolce attesa vissuta nel riserbo più totale, però. Pochissime le foto insieme durante i mesi della gravidanza. Ma d'altronde l'attrice si è detta convinta che “quando sei giovane, racconti tutto alle tue amiche. Uno dei grandi piaceri di non essere più un adolescente è che non devi condividere tutto. Quando sei sposato, quella porta si chiude. Il pubblico resta fuori”. Presto, in ogni caso, uscirà il nuovo 007, il quinto film in cui Craig vestirà i panni della spia più famosa del globo. E speriamo che dopo le fatiche dei primi mesi da papà torni anche a essere il sexy agente segreto che ricordiamo in 'Casino Royale', 'Quantum of Solace', Skyfall e 'Spectre'.

"Ma sei tu?". Dimenticate il 'vecchio' Manuel Vallicella di Uomini e Donne, oggi è così