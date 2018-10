Brigitte Nielsen mamma per la quinta volta. L'attrice e modella danese, naturalizzata italiana, ha annunciato il nuovo arrivo con un lungo post su Instagram. Lo scorso giugno la modella di origini danesi ha dato alla luce il suo quinto figlio. Si tratta di una bambina, Frida, arrivata dopo un lungo percorso e numerosi tentativi per rimanere incinta. La piccola, nata dall’amore per il marito Mattia Dessì, ha cambiato l’esistenza di Brigitte Nielsen, che oggi appare radiosa su Instagram mentre la stringe fra le braccia. La gravidanza della Nielsen, arrivata dopo i 50 anni, aveva scatenato accese polemiche sui social network nei mesi passati.

In tanti avevano criticato l'attrice per aver scelto di diventare madre a quest'età, ma lei aveva risposto alle critiche affermando di aver sempre sognato una figlia e di aver affrontato con il marito un percorso doloroso per diventare di nuovo mamma. "Non posso pensare ad un momento più felice della mia vita" ha commentato l'ex moglie di Sylvester Stallone postando uno scatto in cui, vestita con un abito verde, sorride giocando con Frida.



Brigitte Nielsen, attrice e modella naturalizzata italiana, ha già quattro figli maschi: Julian Winding, Killian Marcus Nielsen, Raoul Ayrton Meyer Jr, Douglas Aaron Meyer. Tutti sono nati da tre precedenti relazioni: la più celebre è indubbiamente quella avuta con l'attore e star hollywoodiana Sylvester Stallone. Brigitte ha cercato con insistenza la dolce attesa con il nuovo compagno, Mattia Dessì, più giovane di lei di ben 13 anni.

Oggi Brigitte Nielsen si gode il suo nuovo amore. "È stato un lungo percorso, ma ne valeva la pena – ha raccontato poco dopo il parto a People -. Non siamo mai stati tanto innamorati". L'attrice ha spiegato che: "Quando ho incontrato Mattia abbiamo deciso insieme di congelare gli ovuli per il nostro futuro insieme. Un figlio a 55 anni? Capisco che le persone possano essere scettiche. Ma è la mia vita. E poi quanti uomini hanno figli a 60 e 70 anni e nessuno dice nulla?". Brigitte Nielsen ha vissuto 10 anni di tentativi e delusioni per rimanere incinta: "Bisogna essere realistici. È una strada lunga. Se non vuoi usare gli ovuli di un donatore devi conservare i tuoi ovuli. È un percorso lungo e molto costoso e le possibilità di rimanere incinte così sono bassissime, il 3/4%".



L'attrice danese ha spiegato anche che: "Non è garantito che funzionerà. Ho avuto molte delusioni e ci abbiamo provato per dieci anni. Arrivava la telefonata tanto attesa, ma il risultato era sempre negativo". Oggi, però, Brigitte ha realizzato il suo sogno e tiene tra le braccia, raggiante e sorridente, la prima femminuccia di casa: Frida.

