La malattia di Selma Blair: la nota attrice hollywoodiana è affetta da sclerosi multipla. La star di Cruel Intentions, si è confessata apertamente ai proprio followers, svelando il proprio dramma personale: "Ho la sclerosi multipla, gli effetti più gravi iniziano a vedersi e ho paura di non poter più condurre una vita normale". L'attrice, 46 anni, ha dichiarato di soffrire di questa terribile malattia degenerativa. Impegnata sul set di Another Life, serie di fantascienza prodotta da Netflix, Selma Blair ha postato una foto scattata nel camerino e ha rivelato: "I primi sintomi erano comparsi almeno 15 anni fa, ma li ho sottovalutati. Ora mi sento completamente grata alla costumista che ogni giorno, con cura, mi aiuta a indossare i vestiti, infilando le gambe nei pantaloni e aiutandomi anche ad abbottonarmi".

Aver sottovalutato il problema, ora, potrebbe avere conseguenze devastanti per il futuro di Selma Blair: "Grazie a Dio e alla fiducia di Netflix, ho ancora un lavoro meraviglioso. Ma sono disabile, a volte cado, gli oggetti mi cadono di mano, ho problemi di memoria e di orientamento, ma sto combattendo". (Continua a leggere dopo la foto)



Su Instagram, Selma Blair spiega come adesso le venga da ridere: "Mon so neanche cosa voglio ma sto facendo comunque del mio meglio, supportata dall'amore dei miei cari. Vorrei essere la speranza per altri e per me stessa, ma non è facile. Voglio giocare ancora con mio figlio, voglio ancora andare a cavallo, la mia passione. Da sola, per me ogni giorno è lunghissimo. Ora, però, provo sollievo: finalmente ho capito qual era il mio problema, per questo voglio condividerlo con voi, affinché ci sia piena consapevolezza sulla sclerosi multipla". (Continua a leggere dopo la foto)

La sclerosi multipla è una malattia neurodegenerativa demielinizzante, cioè con lesioni a carico del sistema nervoso centrale. Per molti anni è stata considerata una malattia della sostanza bianca del sistema nervoso centrale, tuttavia un numero crescente di studi ha dimostrato anche un coinvolgimento della sostanza grigia. Nella sclerosi multipla si verificano un danno e una perdita di mielina in più aree (da cui il nome 'multipla') del sistema nervoso centrale. Numerose evidenze sia cliniche che sperimentali indicano che alla base della SM vi è una reazione del sistema immunitario che scatena un attacco contro la mielina. (Continua a leggere dopo la foto)





Tale attacco consiste in un processo infiammatorio che colpisce aree circoscritte del sistema nervoso centrale e provoca la distruzione della mielina e delle cellule specializzate, gli oligodendrociti, che la producono. Queste aree di perdita di mielina (o 'demielinizzazione') dette anche “placche”, possono essere disseminate ovunque negli emisferi cerebrali, con predilezione per i nervi ottici, il cervelletto e il midollo spinale.

