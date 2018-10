Ventitre anni, una carriera da modella già avviata, animalista attivista, vegana e ambientalista convinta che da tempo si batte anche contro l'omofobia e per l'uguaglianza di genere. Le piacciono i tatuaggi e, proprio come sua madre, ha già posato nuda per la Peta, l'associazione che da sempre difende i diritti degli animali. Senza dimenticare il suo Dna, che è facilmente intuibile dai suoi cognomi: questo schianto di ragazza si chiama Ireland Basinger Baldwin ed è la figlia di due icone, due dei dell'Olimpo holliwoodiano: Kim Basinger e Alec Baldwin. La somiglianza con mamma Kim, d'altronde, è sorprendente. Classe 1995, Ireland ha iniziato a lavorare nel mondo della moda quando aveva solamente 13 anni e da allora non si è più fermata diventando una top di fama mondiale. Ma si è subito detta contro il voler apparire perfette a ogni costo. Ha postato diverse foto senza trucco e senza veli e fatto sapere di essere “orgogliosa del mio corpo” e di non avere intenzione “di perdere tempo a photoshoppare. Chi mi ama deve prendermi come sono”. (Continua dopo la foto)



A proposito di foto di nudo, una delle ultime ha fatto infuriare papà Alec che, di fronte allo scatto in cui la figlia posa su una moto in bikini e mostra le sue curve esplosive, non ha reagito bene. L'ha fatto capire alla figlia (e al resto del mondo) con questo commento secco: “No. Semplicemente no”. A parte questo, Ireland, che è bellissima e ha un fisico mozzafiato, è anche una tosta, una che non ha paura di dire quello che pensa. E infatti ultimamente si è anche esposta in modo durissimo contro la politica di Donald Trump.

Oggi è una modella e anche regina di Instagram (ha un esercito di follower), ma Ireland ha passato anche un periodo nero tra depressione e dipendenze. Nel 2015 è stata letteralmente trascinata in rehab dai genitori, terrorizzati dai suoi continui eccessi. È stata quindi ricoverata per "trauma emotivo", questa la diagnosi. E dopo essere stata dimessa, sua mamma Kim ha praticamente azzerato la sua agenda per seguirla nella riabilitazione.

Visualizza questo post su Instagram this is mah happy face Un post condiviso da Ireland Basinger-Baldwin (@irelandbasingerbaldwin) in data: Ott 4, 2018 at 9:13 PDT

Visualizza questo post su Instagram Styled by @josephcassell1 for the #iheartradiomusicfestival this evening ♥️♥️♥️♥️ Un post condiviso da Ireland Basinger-Baldwin (@irelandbasingerbaldwin) in data: Set 21, 2018 at 11:00 PDT





Dopo la notizia della scomparsa dello chef Anthony Bourdain, la 23enne ha scritto un lungo post su Instagram, dove ha raccontato della sua terribile depressione e dei pensieri suicidi che le passavano per la mente in quel periodaccio, prima di guarire, e di vedere "il suicidio come una drastica "soluzione" a un problema temporaneo". Oggi Ireland ha ritrovato la serenità. È cresciuta e si è lasciata alle spalle gli eccessi di un tempo. E ha tutte le carte in regola per dare una bella virata alla sua carriera.

