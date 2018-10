Loretta Rossi Stuart è una mamma parecchio preoccupata per il futuro dei suoi figli. La sorella di Kim - attore noto per aver preso parte a pellicole come 'Romanzo Criminale - Il Film' e tanti altri - era già finita al centro delle cronache rosa per la pubblicazione delle sue foto sul mondo del web. Era il 2001, infatti, quando Loretta Rossi Stuart, modella e attrice, firmò una liberatoria per alcuni scatti che avrebbero dovuto essere destinati alla visione di poche migliaia di persone. Invece le stesse foto - parecchio tempo dopo - sono finite online e senza alcun consenso da parte dell'interessata, scannerizzate da un privato e pubblicate su Supereva. "Non mi pento delle foto fatte e neanche degli scatti più o meno osè per cui ho posato in tempi più recenti. La mia battaglia è un'altra: noi donne dobbiamo essere libere di decidere come e in quale contesto mostrare il nostro corpo". (Continua a leggere dopo la foto)



La sorella di Kim Rossi Stuart ha immediatamente fatto ricorso e ha chiesto il risarcimento alla società che ha pubblicato queste immagini. Ma il verdetto in tribunale non è stato favorevole per Loretta Rossi Stuart. Infatti i giudici sia in primo grado che nel ricorso in appello hanno condannato la sorella dell'attore al risarcimento per le spese legali alla società che ha pubblicato le foto online. (Continua a leggere dopo la foto)

"Mi sento vittima di una prevaricazione - ha detto la Rossi Stuart a Il Tempo qualche mese fa - Uniamoci in una class action e rivendichiamo il diritto a disporre liberamente del nostro corpo e della sua rappresentazione". Ma adesso a preoccupare l'attrice e modella italiana è il clima di razzismo che si respira in Italia. La donna, infatti, ha due figli di pelle scura nati dalla storia d'amore con il marito ivoriano. Loro sono italianissimi, hanno rispettivamente 24 e 27 anni, ma Loretta Rossi Stuart scrive: "In questo clima d'intolleranza temo per il loro futuro e quello che potrebbe attendere i loro figli". E ha postato una foto su Instagram con una didascalia chiarissima: "Se dovessi dare un titolo a questa foto? No razzismo, solo l'amore e il suo frutto!". (Continua a leggere dopo la foto)



E Loretta Rossi Stuart ha un progetto in ballo su questo tema che le sta molto a cuore: "Penso a un progetto in cui chiunque voglia schierarsi a favore dell'integrazione e dell'amore senza distinzioni potrà partecipare con un contributo artistico. Sarebbe bello trasformare in arte la nostra voglia di uguaglianza".

