Gabriel Garko look, avete visto come è cambiato? Il sex symbol italiano è sempre stato al centro della cronaca rosa. Dopo il Festival di Sanremo 2016, dove è stato più volte ripreso e bacchettato dal mondo dei social, Gabriel Garko è un po' sparito dai radar delle cronache. Ogni tanto riappare: o perché tirato in ballo da qualche intervista, o perché invitato in qualche trasmissione televisiva. Gabriel, però, come tutti negli anni dieci del Duemila, utilizza i social network per comunicare con i suoi follower. Lui, sex symbol dello spettacolo italiano, adora 'piacere' agli altri. Anche agli uomini. Seppur abbia ammesso, in più di un'occasione, di non essere assolutamente omosessuale.

"Un cliché che vuole che tutti gli attori più belli siano gay - ha affermato in passato a Gay.it- così come che tutte le belle donne siano delle potenziali mignotte. Mi infastidisce, però, quando un omosessuale si diverte a puntare il dito verso un altro individuo, tacciandolo a tutti i costi di essere gay, come se poi fosse una cosa brutta". Garko sa di non essere amato solo dalle donne: "L'idea di piacere anche agli uomini, però, non mi disturba affatto, credimi. Sono, almeno per quel che mi dicono, un sex symbol e a chi deve piacere se non a tutti?". (Continua a leggere dopo la foto)



Gabriel Garko, quando viene incalzato, sottolinea anche di essere completamente al naturale e di non aver mai adoperato alcun ritocchino. Dopo una partecipazione a C'è posta per te, Garko venne massacrato sui social network per l'aspetto fisico, a detta di qualcuno aiutato da troppi ritocchini. "Anche se quegli attacchi arrivarono poco prima del Festival, e quella fu l'unica volta dove mi piegarono davvero le gambe. Fino ad allora, venivo attaccato su tutto, ma mai sull'aspetto esteriore. Era una cosa, forse l'unica, su cui ho sempre pensato di essere inattaccabile". (Continua a leggere dopo la foto)

Negli ultimi giorni, però, Gabriel Garko è tornato in auge per alcune notizie del mondo di gossip. La relazione tra Auda Del Vasco e l'attore, tra alti e bassi, e con l'inevitabile peso della differenza d'età sul groppone, è durata tre anni. I due si sono conosciuti sul set di "Non è stato mio figlio" ed oggi si sarebbero detti addio per ragioni mai chiarite pubblicamente. Garko però non è rimasto da solo a lungo. “In quel di Zagarolo (città in cui abita l’attore, ndr) si mormora che Gabriel Garko abbia un nuovo e tormentato amore - scrive il rotocalco di cronaca rosa - molto più giovane di lui e lontano dalle luci della ribalta". (Continua a leggere dopo la foto)



Ma resta il mistero sull'identità di chi ha rubato il cuore al super modello. Gabriel Garko, nelle ultime ore, ha sfoggiato anche un nuovo look. Per lui, infatti, capello non più corto bensì lungo e liscio. ospite del “Nicole Fashion Show” a Milano, ha sfoggiato capelli più lunghi e lisci. Lo avete visto, vi piace?!

