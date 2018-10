Nell'ultimo appuntamento di Domenica In uno dei momenti più attesi era proprio l’ospitata di Alessandra Amoroso. Intervistata da Mara Venier, la cantante lanciata anni fa da Amici ha parlato dell’uscita di IO/10, il suo ultimo album di inediti, pensato per festeggiare i suoi primi dieci anni di carriera. Già, sono trascorsi 10 anni dalla vittoria di Alessandra nel talent show di Maria De Filippi, la scuola dove è iniziato il sogno, ovvero quello di cantare. Da allora per la 32enne di Galatina si sono aperte le porte del mondo della discografia e non solo. I suoi album, infatti, hanno anche conquistato la hit parade, lanciando la cantante come la nuova voce della musica italiana. L’Amoroso, infatti, può vantare un importantissimo record: tutti i suoi album, fatta eccezione per il live “Cinque passi in più”, hanno debuttato alla numero uno della hit parade degli album più venduti. Un record che sicuramente continuerà anche con il nuovo album IO/10, fresco di uscita. (Continua dopo la foto)



Per il nuovo album Alessandra ha scelto autori storici tra cui Daniele Magro, Federica Abbate, Cheope, Roberto Casalino, Federica Camba, Federico Zampaglione e Daniele Coro. Non mancano però delle sorprese: una collaborazione con Tony Maiello e Paolo Antonacci, autori di “Cadere piano” un brano scritto dalla stessa Alessandra. Il disco è prodotto da Stefano Settepani, fidanzato della cantante, con la complicità di Andrea Rigonat, Dario Faini, Fabrizio Ferraguzzo e i Daddy's Groove.

In contemporanea con la pubblicazione del disco, la Amoroso incontrerà tutti i suoi fan durante un lunghissimo Instore Tour: da Milano a Catania, da Salerno a Palermo. E proprio nella tappa di Milano, alla Mondadori di piazza Duomo, Alessandra ha sorpreso i suoi fan sfoggiando un look inedito. La cantante ha infatti riprodotto l'outfit indossato sulla copertina del cd (t-shirt bianca e jeans a vita alta) ma con una nuova acconciatura.

L'abbiamo sempre vista con tagli corti e sbarazzini e con la frangetta. Stavolta ha puntato tutto su uno chignon alto tiratissimo e ha lasciato la fronte scoperta. Sta benissimo, no? È molto femminile con questo nuovo look. Ma sarà solo 'temporaneo', sfoggiato per comodità, oppure Alessandra vuole rivoluzionare ancora una volta il suo stile? Beh, dai tempi di Amici è cambiato. Con il tempo è diventata più elegante e sofisticata e magari ora ha deciso di dare una svolta anche all'acconciatura.

Ops! Alessandra Amoroso bellissima e sexy all'evento, ma la 'gaffe' non passa inosservata