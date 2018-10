Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio: la notizia che tutti attendevano con ansia è arrivata. La coppia è tornata insieme ufficialmente. Lo aveva annunciato lo scorso settembre il cantante partenopeo, ma adesso è davvero ufficiale. Come si suol dire, certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Gigi D’Alessio, 50 anni, Anna Tatangelo, 31, fanno parte di questa categoria: sembra che negli ultimi mesi i cantanti siano riusciti ad appianare divergenze e distanze. L'estate 2018 così i due, genitori di Andrea, l’hanno trascorsa insieme. La coppia aveva troncato per via dei troppi litigi. A marzo scorso il trasferimento in un nuovo appartamento romano in compagnia del primogenito Andrea: "Non c'entrano terzi. Litigavamo sempre più spesso, eravamo finiti ad andare a letto senza più dirci una parola, senza più darci neanche la buonanotte". (Continua a leggere dopo la foto)



Gli stessi motivi li ha tirati in ballo lui, Gigi D'Alessio, durante l'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni: "Tutte le coppie litigano. Io sono un maschio 'alfa… sud' e lei una donna alfa, e in più facciamo lo stesso mestiere, quindi nascono delle discussioni. È normale", ha spiegato D’Alessio, nel ripercorrere la distanza. Distanze ormai annullate completamente come testimonia anche lo scatto fotografico 'rubato' dal settimanale 'Chi'. (Continua a leggere dopo la foto)

ads

Nel numero in edicola da mercoledì 10 ottobre, infatti, Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio sono in copertina. Il motivo? Presto detto. Con un bacio è ormai definitivamente archiviata la crisi nella relazione fra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo. La cantante era stata avvicinata a diversi ipotetici (e smentiti) spasimanti, ma sembra proprio che sia tornata fra le braccia del suo amato Gigi D'Alessio. La coppia infatti è parta insieme alla volta di Formentera per festeggiare il matrimonio di Barbara Zaggia e Ferdinando Salzano, a cui hanno partecipato diversi big della musica italiana come Claudio Baglioni, Antonello Venditti e tanti altri... (Continua a leggere dopo la foto)



E adesso il matrimonio? Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo volano bassi, senza far progetti nel breve-medio periodo. Al momento, infatti, l'obiettivo è quello di ridare ad Andrea, figlio della coppia, la ritrovata serenità con mamma e papà al suo fianco. Per i fiori d'arancio, invece, c'è sempre tempo!

Leggi anche:

“Assetati. Giulia e Francesco…”. La confessione hot di mamma Salemi. Tutto in diretta davanti a Federica Panicucci

fbq('track', 'Gossip');