Rovinata. Da star a senzatetto: ridotta così (e irriconoscibile). Fan sotto choc

I red carpet? I party esclusivi? I paparazzi? I vestiti costosi? Tutto lontanissimo ormai per lei, che ora è diventata una senzatetto. Costretta a dormire per strada e ridotta in uno stato di totale povertà, è stata anche vista (e fotografata) mentre fruga nei rifiuti a Hollywood. E in questa sua vita attuale, totalmente diversa da prima, ci sarebbe anche altro. Alla base di questa parabola discendente che ha portato alla sua rovina ci sarebbe anche una dipendenza da 'crystal meth'. Eppure un tempo era famosa. Ex modella, ex attrice ed ex moglie della star di Baywatch Jeremy Jackson, Loni Willison, 35 anni, non se la passa affatto bene ultimamente. E badate bene: non è la solita voce stavolta. È tutto vero. Ci sono le foto e, soprattutto, l'ha confermato dalla diretta interessata, che si è confessata ai microfoni di DailyMailTv: “Ho perso due lavori. Sono due anni ormai che vivo in strada. È sopravvivenza allo stato puro - ha detto - Non mi sono lavata per un anno. L'unico modo per non essere aggredita o violentata”. (Continua dopo la foto)



E ancora: “Mi hanno derubato di tutto. Alla fine non mi è restato altro che la droga”. Loni ha rivelato di essere stata sfrattata dal suo appartamento di West Hollywood due anni fa dopo aver perso il lavoro e aver sofferto di problemi di salute mentale. Lavorava come assistente in un centro di chirurgia estetica a Los Angeles. Dopo il licenziamento, ha lavorato per un agente immobiliare che non le mai dato lo stipendio. E un giorno, non riuscendo più a pagare l’affitto e le rate dell’auto, s’è ritrovata in mezzo alla strada con un paio di valige.

Kristin Rossetti, un'amica ed ex collega della Willison, ha cercato di aiutarla. Con l’aiuto dei reporter del Daily Mail è riuscita a ritrovare Loni, ancora addormentata, distesa su un letto di cartone e con al suo fianco un carrello della spesa in un tratto di Melrose Avenue, a West Hollywood. Era sporca, con una ferita aperta sul braccio, un dito fratturato e bisognosa di cure mediche urgenti. Kristin ha portato Loni in un hotel dove ha potuto mangiare, fare la doccia e vestirsi con abiti puliti. Quindi Loni ha raccontato la sua storia.

“Mi sono separata dal mio ex-marito Jeremy Jackson nel 2014 a seguito di un rapporto violento, aveva cercato di strangolarmi così me ne sono andata via di casa nel 2014”. L'amica Kristin ha detto di essere “straziata” dal modo di vivere di Loni: “È stato incredibile. Ho passato la notte con lei e non è la persona che conoscevo, lo sguardo sul suo viso, c’è qualcosa che manca completamente”. Dopo aver passato la notte in hotel, la mattina successiva la 35enne è tornata in strada per la droga. A Kristin ha detto che voleva andare a sballarsi, poi si è volatilizzata. “Sono triste, ma non puoi costringere qualcuno ad accettare il tuo aiuto”, ha poi commentato la Rossetti.

