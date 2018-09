Sabrina Ferilli non è solo attrice cinematografica. La romana è prossima a prendere parte alla nuova edizione di Amici - Il Serale: le sue performance piacciono sempre di più a Maria De Filippi che dovrebbe averla nuovamente come presenza fissa al talent-show Mediaset. La Ferilli, vincitrice di cinque Nastri d'argento (di cui uno speciale, nel 2016, per l'impegno civile con la sua interpretazione in Io e lei), un Globo d'oro, quattro Ciak d'oro e numerosi altri premi e riconoscimenti, ha ottenuto inoltre quattro candidature ai David di Donatello. E adesso, nel 2018, torna in sala al fianco di Sergio Castellitto per la pellicola "Ricchi di Fantasia", dopo un altro grande successo al botteghino ottenuto con "The Place". Il set resta la sua casa ma, come dicevamo in apertura, l'impegno al fianco di Maria De Filippi l'entusiasma tanto.

"È la donna più intelligente che abbia conosciuto in tv. Quella che mi ispira più fiducia. - ha rivelato la Ferilli a Tv Sorrisi e Canzoni - Quando sei sua ospite ti senti protetta, al sicuro. È una di quelle persone che, raggiunta una posizione di grande influenza, è più concentrata sulla delicatezza e la responsabilità del suo ruolo che sul fatto di avere un potere". (Continua a leggere dopo la foto)



Sabrina Ferilli, intanto, lo scorso luglio è sbarca su Instagram. Mancava solo lei tra i grandi nomi dello spettacolo. E con un fisico del genere come presentarsi se non con una foto da capogiro? Anche l'estate appena passata, dunque, prova costume pienamente superata per l'attrice romanista. Ah, sulla sua fede calcistica è celebre il mancato spogliarello al Circo Massimo nel 2001 dopo la vittoria dello scudetto della Roma! (Continua a leggere dopo la foto)

Sabrina Ferilli è anche un volto molto noto nello spettacolo per non avere... peli sulla lingua. Non sono mancate le polemiche, in passato, con i sindaci della città di Roma, non ultima Virginia Raggi. Tra i temi sociali toccati anche il movimento #MeToo nato dopo la denuncia di molestie di Asia Argento lo scorso settembre 2017: "Non entro nei casi personali, non spetta certo a me giudicare. La battaglia culturale è giusta, ma non riguarda solo il mondo dello spettacolo: sono tanti gli ambiti in cui spesso le donne sono costrette a un ruolo subalterno. - spiega ancora a Tv Sorrisi e Canzoni - E non mi piace neppure quando si chiede maggiore comprensione verso chi ha sbagliato 'perché è una donna'. Non ne farei tanto una questione di sesso ma di giustizia: dobbiamo pretendere pari diritti e pari doveri per tutti. In quanto persone, non in quanto uomini o donne". (Continua a leggere dopo la foto)



Sabrina Ferilli, cosa sappiamo sull'attrice e presentatrice tv romana? Nata sotto il Cupolone il 28 giugno 1964, Sabrina ha 54 anni ma una forma davvero invidiabile. È certamente una delle donne più belle dello spettacolo italiano e non solo e lo testimoniano i suoi scatti fotografici. Grazie anche a un fisico da capogiro: merito di un'altezza pari a 1,70 centimetri e un peso corporeo pari a 64 chilogrammi.Il segreto della sua bellezza? "Io sudo e tanto, vado in palestra quattro volte a settimana, ma questo mi p ermette di mangiare e di bere quello che voglio. Mai fatta una dieta. A tavola non accetto privazione". Certo, Sabrina Ferilli è anche una 'diva' capace di far parlare parecchio di sé il mondo del gossip. Cosa sappiamo sulla sua vita privata? Sabrina Ferilli ha divorziato nel 2005 da Andrea Perone causa tradimento; una storia finita anche sui banchi di tribunale. Dal 2011, invece, Sabrina Ferilli ha un nuovo marito: Flavio Cattaneo. Chi è lo sposo dell'attrice romana? Si tratta di un 'super-manager', amministratore delegato di Italo - Nuovo Trasporto Viaggiatori. Flavio Cattaneo ha avuto due figli dalla prima moglie Cristina Goi. Sabrina Ferilli, invece, non ha figli.

