Francesco Totti e Ilary Blasi formano una delle coppie più chiacchierate dello show-business italiano. Come dimenticare il grande e pomposo matrimonio che misero in piedi nel 2005? Roba che Fedez e Chiara Ferragni, in confronto, possono considerarsi dilettanti. Eppure quei giorni pre-matrimoniali furono alquanto turbolenti all'interno di casa Totti. Colpa di un presunto tradimento del Pupone con Flavia Vento: una storia diventata celebre ma tornata in auge nelle ultime ore grazie alla pubblicazione della biografia del dirigente della Roma dal titolo 'Un Capitano'. Alcuni passaggi sono stati trattati durante la puntata odierna di Verissimo, ospite di Silvia Toffanin. Totti, ritiratosi dai campi di calcio da ormai un anno, ha imparato a indossare i panni del dirigente: "Un ruolo che mi sta dando delle soddisfazioni e facendo scoprire l'affetto della gente 'avversaria' che mai avrei immaginato". Ma nello studio di Silvia Toffanin si toccano tanti argomenti. (Continua a leggere dopo la foto)



Prima di parlare del caso Flavia Vento, infatti, Francesco Totti scherza su e spiega che Gerry Scotti - presentatore di Passaparola, programma che fece conoscere al Pupone la sua attuale moglie - è sempre stato nel suo destino. Da piccolo, come rivela lui nel salotto di Verissimo, si fingeva proprio "Gerry Scotti" quando suonava ai campanelli dei vicini prima di scappare via con gli amici. Intanto, però, proprio grazie a Passaparola ha conosciuto la bella Ilary Blasi: "Questa me la sposo" ha rivelato al cugino Angelo. (Continua a leggere dopo la foto)

Ma dicevamo in apertura della presunta 'scappatella' con Flavia Vento. Un gossip che impazzò nel 2005 e che mise a serio rischio la stabilità sentimentale tra Francesco e Ilary. Ma come andò veramente? L'ex capitano della Roma spiega: "Conosco la Vento una sera in cui Ilary non c'è, a un evento sulla Tuscolana: per pubblicizzare un nuovo modello di condizionatori vengono invitati alla festa calciatori e showgirl, il solito mix delle serate romane. Lei mi viene presentata, è una ragazza carina, parliamo qualche minuto e poi, come succede in queste situazioni piene di gente, ci separiamo perché sia lei sia io abbiamo incrociato nuove persone da salutare, e per quella sera non ci vediamo più. La settimana successiva sono con gli amici al Prado, ristorante di Trastevere, quando Giancarlo e Angelo mi segnalano che a un altro tavolo c'è una ragazza che sta cercando di attirare la mia attenzione. E' la Vento. Saluti e sorrisi da una parte all'altra della sala, voglio dire senza alzarsi per venirsi incontro, poi ciascuno si dedica alla propria compagnia. Andando via c'è un'altra serie di saluti da lontano, e stop. Me ne vado a casa a dormire. Ecco, nella sua versione quella è la notte incriminata". (Continua a leggere dopo la foto)



Pochi giorni dopo l'intervista sul settimanale Gente, rilasciata dalla Vento, manda su tutte le furie Ilary Blasi, incinta del primogenito Cristian e alle prese con gli ultimi preparativi per il matrimonio: "Le spiego per filo e per segno i miei due contatti con la Vento, che poi sono quelli appena raccontati, e la prego di credermi perché è la mia parola contro la sua, e per lei la mia dovrebbe valere di più. Infatti Ilary mi crede, e la storia sarebbe finita se qualche giorno dopo Fabrizio Corona non telefonasse a Vito per dirgli che esiste una seconda parte dell'intervista, più dettagliata, unita ad alcune fotografie compromettenti". Si perché secondo quanto riportato da Totti, Corona: "È pronto a venderle a Gente per 50mila euro, ma se volessimo ritirare tutto dal mercato per la stessa cifra non avrebbe problemi a darcele. A noi la scelta. Vito riceve la telefonata mentre è al Campidoglio, a preparare il piano di sicurezza per il matrimonio. Si consulta con mio fratello Riccardo, perché loro due gestiscono il conto bancario aperto proprio per le nozze, e insieme decidono di pagare a prescindere dalla mia estraneità alla storia: giudicano che in quei giorni la precedenza spetti alla tranquillità di Ilary, qualsiasi cosa possa turbarla va cancellata". Totti lo verrà a sapere solo a nozze avvenute...

