Sabrina Salerno ha festeggiato cinquantanni lo scorso marzo. Scoperta da Claudio Cecchetto, è divenuta celebre negli anni ottanta come cantante ottenendo un grande successo in tutta Europa. Prima ancora ha mosso i primi passi con la partecipazione ad alcuni spettacoli televisivi italiani soprattutto sulle frequenze Mediaset: ha recitato al fianco di Jerry Calà in 'Fratelli d'Italia' oltre ad aver lavorato al 'SandraRaimondo Show'. Ma è in veste di cantante che ha avuto successo soprattutto grazie agli album Sabrina, Super e Over The Pop e ai singoli di genere Italo disco come Sexy Girl e Boys (Summertime Love): quest'ultimo raggiunse la terza posizione della classifica britannica, traguardo tagliato per la prima volta da un'artista italiana. Oggi cosa fa nella vita Sabrina Salerno? Negli anni ’80 e ’90 era una vera e propria icona sexy: ma anche adesso la trevigiana Sabrina Salerno è amatissima e ancora stupenda, come dimostrano le migliaia di fans che può vantare. Oltre 500mila su Facebook, quasi 120mila su Instagram, niente male per una star ormai non più sulla cresta dell’onda, anzi da qualche anno lontana dalle scene. (Continua a leggere dopo la foto)



Sabrina Salerno continua a lavorare seppur lontano dalla sua terra d'origine. Sì, perché la sexy showgirl e cantante lavora molto in Francia, Spagna e Polonia. "Qui non ci sono grandi produzioni, in Francia partecipo a un circuito di concerti e show che dura da dieci anni e ha venduto 3 milioni di biglietti. Ho date chiuse fino al 2019. Sono l’unica straniera, anche se canto in francese, mia seconda lingua". "Non ci vado, in Italia sono volutamente persa di vista - le sue parole - In tv vado solo per promuovere qualcosa o se mi danno tanti soldi". Beh, tutto ciò lo aveva dichiarato a luglio scorso perché adesso è arrivata l'attesa notizia: Sabrina Salerno torna in Italia. (Continua a leggere dopo la foto)

ads

La cantante e attrice italiana, infatti, è stata scelta da Fausto Brizzi per il suo nuovo lavoro cinematografico dal titolo 'Modalità Aereo'. Le riprese inizieranno a breve, come racconta la stessa Salerno a Gente, e precisa che sarà comunque: "Una piccola parte ma ne sono orgogliosa". Al settimanale, in edicola da venerdì 28 settembre, ha deciso di rivelare le difficoltà incontrate quando era giovanissima: "A vent'anni ero fragile, passavo per una solare ma c'erano tanti angoli bui dentro di me". Ora, invece "non ho più paura e ho coscienza di me stessa". (Continua a leggere dopo la foto)



Forse è anche per questo motivo e una nuova coscienza che ha spinto Sabrina Salerno a rifiutare qualsiasi partecipazione nei reality-show italiani: "Ho buttato al vento proposte pazzesche ma per me ci sono cose che non hanno prezzo come la dignità e la libertà di scegliere - e conclude Sabrina Salerno - io preferisco le mie tournée". In attesa del nuovo lavoro discografico che arriverà a novembre...

Leggi anche:

“Impressionante”. La ricordate così Charlotte di Sex and the City? Com’è oggi (a 53 anni)

fbq('track', 'Gossip');