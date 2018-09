Lory Del Santo, dopo la morte del figlio Loren, può commettere una follia. La showgirl, prossima a compiere sessant'anni (è nata il 28 settembre 1958, ndr.), sta vivendo un periodo durissimo: la recente tragedia che l'ha colpita, con il suicidio di Loren, fa il paio con quanto accadutole nel 1991 e la tragica dipartita di Conor, il figlio avuto con Eric Clapton. La vita di Lory Del Santo è sempre stata 'dilaniata' da eventi tragici. La miglior medicina per lei? Partecipare ai reality-show come, ad esempio, fatto in passato con L'Isola dei Famosi. Antonello Piroso, ex direttore del Tg La7, nelle ultime ore ha spiegato di aver ricevuto alcune informazioni subito dopo il suicidio del ragazzo, avvenuto a causa dell’anedonia, una grave malattia mentale.

"Il 29/8 – ha scritto il giornalista su Twitter – ricevo whatsapp: ‘Figlio più piccolo #LoryDelSanto suicida a LA’. Lo dice la di lei sorella. Lory non va a funerali per paura di esclusione #GFVIP. Lory ora: ‘Avevo deciso di non partecipare, invece al GF ci vado come terapia’. Io invece mi farei vedere direttamente da uno bravo". (Continua a leggere dopo la foto)



A commentare il grave lutto di Lory Del Santo anche l'ex marito Silvio Sardi che, con una lunga lettera inviata alla redazione di Pomeriggio Cinque, ha voluto manifestare la sua vicinanza alla mamma di Devin: l'imprenditore cinematografico ha evidenziato come l'ex dovrà affrontare il suicidio di Loren 'nel migliore dei modi, perché dovrà conviverci per sempre'. "Non ho nessuna intenzione di giudicare Lory, se parteciperà o meno al Gf Vip3. Sono senza parole per questa ennesima tragedia che l’ha colpita". (Continua a leggere dopo la foto)

Già, la partecipazione al Grande Fratello Vip 3 di Lory Del Santo è oggetto di discussione nelle ultime settimane. Sulla vicenda è intervenuto Cristiano Malgioglio che ha commentato: "Se pensa che sia una cosa giusta per lei, non lo è però per gli altri inquilini. Il reality non è una terapia e la perdita di un figlio è una sofferenza del cuore immensa. A me dispiace perché Lory ha bisogno di affetto, ma nella Casa del GF non c’è affetto…". E Twitter è stato invaso da commenti e opinioni sulla questione, in molti non condividono la decisione della soubrette. E adesso lei può commettere un gesto estremo... (Continua a leggere dopo la foto)



Il settimanale Nuovo riporta il parere della psicologa Irene Bozzi, secondo la quale l'ingresso nella casa del Grande Fratello Vip potrebbe aiutarla ma non è sufficiente. Deve andare in terapia. Tant'è che il rotocalco ha paparazzato la Del Santo in giro per Milano e distrutta dal dolore.

