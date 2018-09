"Sono io quella che è stata aggredita. E' stato doloroso". Asia Argento si esprime così, in un'intervista a 'Daily Mail Tv', sul caso delle accuse di molestie che la coinvolge con l'attore Jimmy Bennett. "Quello che mi spinge a parlare è la rabbia che ho provato per le bugie che Rose McGowan" e la sua partner "Rain Dove hanno detto nei miei confronti". "Anche se lui mi ha aggredito, mi dispiaceva per questo ragazzo a cui tenevo molto" aggiunge, spiegando i motivi per cui, su consiglio del suo compagno Anthony Bourdain, decise di versare denaro a Bennett. L'attrice affronta anche il tema del suicidio del compagno: "La gente dice che io ho ucciso Anthony. Capisco che il mondo abbia bisogno di trovare una ragione, anche io vorrei trovare una ragione. Lui era così amato" dice. (Continua a leggere dopo la foto)



"Non riesco a pensare che una persona come Anthony possa arrivare per questo motivo ad un gesto estremo. Lui aveva così tanto dolore dentro di sé e io non l'ho visto - aggiunge -, mi sentirò colpevole per il resto della mia vita. Lui mi ha regalato i due anni più belli della mia vita". Intanto, Asia Argento sarà protagonista a Non è l'arena per la seconda puntata dello show di Massimo Giletti in onda ogni domenica sera su La7. (Continua a leggere dopo la foto)

Il conduttore lo aveva detto: "Se Asia vorrà venire saremo contenti di ospitarla" e l'attrice e regista, dopo aver concesso al Daily Mail TV un'intervista in cui ha parlato sia della morte del compagno Bourdain che delle accuse di Bennett, ha deciso di accettare. L'intervista all'attrice fa seguito a quella del suo accusatore, Jimmy Bennett, intervenuto in studio domenica scorsa. E a proposito di televisione italiana per Asia Argento, nelle ultime ore il sogno di molti suoi fan è di poterla continuare a vedere in quel di X-Factor dove sta conquistando davvero tutto il pubblico. (Continua a leggere dopo la foto)



Stavolta a far discutere è la risposta dell’attrice a un tweet della pagina AsiaArgentoFanPage. Al post "Buongiorno a tutti, questa notte ho fatto un sogno, che sarebbe arrivato il comunicato di @XFactor_Italia con la decisione di reinserire @AsiaArgento ai live. Chissà….." l’attrice dal suo profilo personale risponde "Che strano, ho fatto anche io lo stesso sogno. I sogni son desideri". E anche Federico Lucia, in arte Fedez, ha fatto sapere di esser pronto a riabbracciare Asia al tavolo dei giudici di X-Factor: "Noi siamo con te!".

