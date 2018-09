Mentre continua a tenere banco la querelle Lory Del Santo - Grande Fratello Vip è il padre di Devin a prender parola a Pomeriggio Cinque. Proprio il fratello di Loren, nelle scorse ore, ha voluto ricordare il fratello morto suicida: "Nella vita sono molte le volte in cui le parole falliscono. Nulla di ciò che possiamo scrivere sarà mai in grado di descrivere questo essere incredibile e il vuoto enorme lasciato dalla sua assenza". Devin Del Santo, figlio di Lory, ha iniziato così a scrivere un ricordo del fratello, morto suicida a 19 anni un mese fa accompagnato da un album fotografico su Facebook. "Loren era un artista, un atleta, un filosofo profondo… Era un grande chef, un comico e un’anima generosa ed egoista che pensava solo alla felicità e al benessere degli altri… Era un’ispirazione… Loren era un angelo che camminava tra noi sulla Terra". (Continua a leggere dopo la foto)



A pochi giorni dall'intervista concessa a Verissimo in cui l'attrice ha parlato per la prima volta della morte di Loren, che si sarebbe tolto la vita circa un mese fa, è arrivata a Pomeriggio Cinque la lettera di Silvio Sardi, il padre di Devin, l'altro figlio di Lory Del Santo. Il padre del secondogenito di Lory Del Santo ha voluto inviare un messaggio di affetto a Lory ma soprattutto a suo figlio Devin che ha tanto sofferto per la morte dell’amato fratello. (Continua a leggere dopo la foto)



"Non ho nessuna intenzione di giudicare Lory, se parteciperà o meno al Gf Vip3 - avrebbe scritto Sardi nella lettera a Pomeriggio Cinque inviata a Barbara d'Urso -. Sono senza parole per questa ennesima tragedia che l'ha colpita. E sono preoccupato per Devin, che spero non abbia assistito. Io ricordo 27 anni fa il dramma del piccolo Connor, perché successe nel mio appartamento di Manhattan". E ancora, Silvio Sardi nella lunga lettera ricorda il giovane Loren: "L'ho conosciuto nel 2008, quando venne con Devin nella mia casa a Miami. Mi sembrava vivace e divertente. Ma di più non posso dire". (Continua a leggere dopo la foto)



E in questo lungo messaggio d'amore, l'ex marito di Lory Del Santo non ha mancato di sottolineare come non veda da molti anni il figlio Devin: "Posso solo fare le più sentite condoglianze a Lory e Devin, che non so come stia perché è diversi anni che non ci frequentiamo. Spero che affronti questa tragedia nel migliore dei modi, perché dovrà conviverci per sempre".

