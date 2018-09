Samantha Grant è un nome forse conosciuto ai più ma non di certo a chi segue, con passione, le vicende della famiglia reale britannica. Chi è, appunto, Samantha? È la sorellastra della nuova duchessa di Sussex, Meghan Markle, convolata a nozze con il principe Harry lo scorso 19 maggio 2018. E la Grant ha trovato spazio in Italia per poter parlare del suo rapporto con l'ex attrice di Suits. Ospite di Barbara d'Urso, infatti, la donna ha sparato a zero sulla principessa. Nata dal matrimonio tra Thomas Markle e la sua prima moglie, per i media internazionali Samantha è sempre stata 'la sorellastra cattiva' di Meghan. Etichetta che la pubblicazione del libro 'Il diario della sorella di una principessa arrivista' non ha fatto altro che confermare, così come le dichiarazioni rilasciate nel salotto di Domenica Live. (Continua a leggere dopo la foto)

"Meghan è sparita da quando ha conosciuto il principe Harry? Non so per quale motivo", ha raccontato la sorellastra della Markle nel salotto di Barbara d'Urso. "Non capisco perché non possa vedere suo padre. Non vedo una buona idea per cui qualcuno dovrebbe impedirglielo. Il padre si è sacrificato tanto per lei, non capisco perché lei lo ferisca tanto". Samantha Grant ha accusato la sorellastra 'arrivista' di non essersi presa cura del padre quando è stato male: "Ha avuto un infarto, è stato male e lei non se ne è mai preoccupata". (Continua a leggere dopo la foto)

Dal 2008 Meghan e Samantha non si parlano più. Infatti, al matrimonio reale lei non c'era. Secondo Samantha, Hollywood avrebbe cambiato negativamente sua sorella: anche lei, in passato, aveva lavorato nel cinema e nella moda, ma a causa della sclerosi multipla ha dovuto rinunciare. Insomma, dure le accuse arrivate dalla sorellastra della principessa: "Ho parlato con Meghan nel 2015 e l’ho vista l’ultima volta nel 2008, alla mia laurea". Ma attenzione, i rapporti, tra di loro, non sarebbero stati sempre così tesi: "Siamo sempre stati una famiglia normale, abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare. Io sono disabile, ma nonostante questo ho fatto gli studi, ero molto impegnata, lei abitava altrove, non potevamo vederci molto. I media hanno creato una comunicazione da cui tutti sono usciti in modo un po' negativo". (Continua a leggere dopo la foto)





Infine, prima di lasciare lo studio di Domenica Live, Barbara d'Urso invita la sorellastra di Meghan a fare un appello alla principessa. La Grant ha sfruttato l'occasione: "Tu sei caritatevole, come possiamo migliorare questa situazione? Comportati da adulta e accetta l'amore che noi come famiglia ti offriamo. Fai la cosa giusta, non c'è alcuna ragione per non farla".

