Carmen Di Pietro torna in televisione e lo fa per raccontarsi nel salotto di Caterina Balivo a "Vieni da me". La showgirl partenopea è intervenuta nel salotto rivale di Detto Fatto di Guaccero e Giovanni Ciacci. Proprio contro quest'ultimo, negli ultimi giorni, la Di Pietro si è scagliata per colpa di una canzone: "Tocalo Tocalo" scritto da Cristiano Malgioglio proprio per l'ex gieffina. "Caro Giovanni Ciacci, tu mi stai rubando la mia canzone Tocalo Tocalo, è mia! Se tu la canti, o la balli, sappi che mi devi dare tutti i diritti d’autore" ha minacciato qualche giorno fa su Instagram la Di Pietro. Ma la showgirl napoletana ha anche altri pensieri per la testa. Negli ultimi mesi, dopo l'esperienza al Grande Fratello Vip 2, Carmen Di Pietro è stata molto criticata sui social per un'uscita relativa alla pensione di reversibilità. (Continua a leggere dopo la foto)



"Dico la verità, non mi sposo per non perdere la pensione, ma se dovessi incontrare un uomo che mi fa perdere la testa…" la showgirl Carmen Di Pietro ammetteva, candidamente e senza peli sulla lingua, a Quinta Colonna su Canale 5 di non risposarsi per non perdere il diritto alla pensione di reversibilità dell’ex marito Sandro Paternostro, sposato nel 1998 e morto nel 2000. Lo scorso febbraio questa dichiarazione fece molto scalpore. Oggi, però, nel salotto di Vieni da me preferisce non affrontare questo tema anche se un uomo, nella sua vita, adesso sembra esserci... (Continua a leggere dopo la foto)



Carmen Di Pietro, infatti, dallo scorso giugno ha un nuovo amore: è il modello Antonio Rivano, di 11 anni più giovane di lei. Con il suo consueto candore l'attrice e showgirl ammette che quello con Antonio non è stato un colpo di fulmine: "Sinceramente non è che sia rimasta colpita al primo incontro. Però mi è stato molto simpatico e ci siamo scambiati i numeri. Poi abbiamo iniziato a scambiarci i messaggini e da cosa è nata cosa". E rivela che non c'è nessun problema di gelosia con l'ex Giuseppe Iannoni, il padre dei suoi due figli: "Auguro a tutti di avere un rapporto bello con un ex marito come ce l'ho io. Anche perché diciamolo, gli ex sono più simpatici dei mariti!". (Continua a leggere dopo la foto)



Nel salotto di Caterina Balivo, ospite di Vieni da me, Carmen Di Pietro si emoziona quando viene mandato in onda un video dei suoi due figli avuti da Giuseppe Iannone. Questi ultimi hanno sottolineato quanto la loro mamma sia apprensiva nei loro confronti, ma la amano comunque così com'è. E a proposito di amore, forse non tutti sanno che la Di Pietro in passato ha avuto una storia con un personaggio alquanto celebre e non solo nel mondo sportivo: Diego Armando Maradona. "Avevo 19 anni. Sta cosa è venuta fuori da Alfonso Signorini e quindi ho dovuto dirla. Ho avuto una storia con Maradona, è vero, ma solo dopo parecchio ho scoperto fosse sposato. Io non seguivo o leggevo i giornali".

