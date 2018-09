Giuliano Sangiorgi, il carismatico cantante dei Negramaro, si appresta a diventare papà per la prima volta. Ad annunciarlo è stato lui stesso attraverso il profilo social ufficiale della band, condividendo uno scatto che lo ritrae con il libro Niente panico! Come sopravvivere alla paternità di Pietro Cossa, la scritta “Scegliamo il nome?” e l’hashtag #ilyegiuly. A darne l'annuncio nei mesi scorsi proprio la coppia. Giuliano, inoltre, nelle settimane passate ha scritto già una lettera alla piccola che arriverà: "Mio figlio inizia ad avere un volto e, a dirla tutta, questa verità che adesso posso finalmente svelare, è femmina!!!!!!!!!!!! E ho i brividi mentre ve lo scrivo. Saremo la sua famiglia stupenda e sarà gigantesca, infinita, piena di colori, accogliente e sempre disponibile e pronta verso l’altro". Al Corriere ha raccontato anche i momenti in cui è venuto a conoscenza che sarebbe diventato padre. Si trovava a Londra e Ilaria lo ha chiamato al cellulare per avvertirlo che in poco tempo sarebbero diventati tre. (Continua a leggere dopo la foto)

"Diventi padre, amore! Aspettiamo un figlio, sarà divertente!!!». E io che non ci ho capito niente le ho chiesto di ripetere L-E-N-T-A-M-E-N-T-E perché proprio non avevo sentito la parte in cui mi diceva che aspettavamo un bambino… proprio no!" ricorda con piacere Giuliano Sangiorgi. Che però deve lasciare da parte la gioia del momento. Quello di oggi, lunedì 17 settembre, è un brusco risveglio. (Continua a leggere dopo la foto)

Sono ore di grande apprensione per Lele Spedicato, chitarrista della band dei Negramaro e volto amatissimo dei fan. Come riporta Il Quotidiano di Puglia, infatti, il musicista è stato condotto in codice rosso al Vito Fazzi di Lecce nella mattinata di oggi per un malore improvviso che lo ha colpito mentre si trovava a bordo piscina, nel giardino della sua casa, in compagnia della moglie Clio. È stata proprio la moglie a chiedere aiuto allertando il 118 dopo averlo visto per terra. Il chitarrista sarebbe infatti caduto battendo violentemente il capo. (Continua a leggere dopo la foto)



All'arrivo dei sanitari è stato trasporto d’urgenza in ospedale dove il quadro clinico si è rilevato molto preoccupante tanto da richiedere un immediato intervento neurochirurgico cui il musicista sta per essere sottoposto in questi minuti. Tanta la paura tra parenti e amici mentre i fan della band seguono con grande apprensione le sorti di Lele che aspetta un figlio dalla compagna tra poche settimane.

