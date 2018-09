Rosalba Pippa, in arte Arisa, è una delle cantanti italiane maggiormente apprezzate degli ultimi anni. Vincitrice e co-conduttrice del Festival di Sanremo, Arisa è a tutti gli effetti un'artista a 360 gradi: non solo cantante, ma anche giudice a X-Factor oltre ad aver provato il ruolo della presentatrice. Eppure, di Rosalba Pippa negli ultimi tempi si sa poco. Uno dei pochi post sulla sua vita privata è arrivato lo scorso aprile con una nota di dolore e malinconia: la voglia di non innamorarsi più. Sui social, da quando è finita con Giuseppe Anastasi, suo storico fidanzato, Arisa è molto più 'enigmatica': scatti intimi, che servono quasi più come scusa per quelle che poi sono le didascalie, attraverso le quali la cantante racconta cosa le passa per la testa e, soprattutto, le emozioni del momento che sta attraversando. (Continua a leggere dopo la foto)



A La Mia Passione, su Rai 3, Arisa si è lasciata andare a discorsi filosofici prima di affrontare temi più sentimentali: "Il nostro destino è già scritto. Se ti metti contro la vita, vince lei. Non c'è morale, perché non è ancora finita, bisogna vedere come va". A proposito della felicità, Rosalba Pippa ha precisato: "Se sono felice? Abbastanza, e questo a me basta. Non sono una da picchi. A differenza di quello che si può dire di me, mi piace la vita regolare. Mi piace un casino la disciplina, infatti dovevo fare il militare". (Continua a leggere dopo la foto)



Durante l'intervista a 'La mia passione' su Rai 3 Arisa si è commossa poche volte, parlando dei suoi genitori e dell'ex fidanzato Giuseppe Anastasi, tra i più stimati autori del panorama musicale italiani: i rapporti tra i due sono solo professionali. "Con lui ho vissuto un amore eccezionale" ammette in lacrime. Una storia fatta di emozioni ma anche: "Amara e dolce, difficile ma assolutamente un quadro disegnato da Dio. Dopo che vivi una storia così poi basta, indirizzi l'amore verso luoghi diversi. L'amore a volte può essere cannibale e io non ne ho voglia". Arisa vuole dedicare la sua vita al canto, l'unica medicina in grado di guarirla. Ma con Giuseppe Anastasi ha dato vita a delle canzoni che hanno segnato la musica italiana degli ultimi anni: "A lui serviva una voce, a me delle canzoni. Detto così è brutto, ma ci siamo fatti del bene. Professionalmente è uno illuminato, ha un modo di scrivere popolare e ultraterreno sotto certi aspetti". (Continua a leggere dopo la foto)



Arisa ha una visione molto romantica dell'amore: "È bello... Ci sono molte persone che mi dicono che l'amore non è una cosa per tutti, è una sorta di miracolo". E forse è per questo che non vuole più innamorarsi. Anzi, vuole farlo ma per i cani: "Perché loro non ti tradiscono come fanno gli uomini falsi". Insomma, Anastasi avrà dato tanto ad Arisa e lei ne parlerà benissimo, ma un po' di rabbia in Rosalba ancora c'è...

