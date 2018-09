Gina Lollobrigida è diventata, negli ultimi anni, un'habitué dei salotti televisivi. Spesso ospite in studio di Pomeriggio 5 e Domenica Live per parlare dei drammi della sua vita privata. Come ben si sa, infatti, la Lollo non ha ottimi (ed è un eufemismo, ndr.) rapporti con il figlio. In numerose interviste del passato la Bersagliera ha sempre detto, con rammarico, che il figlio non ha mai voluto farle da assistente, accompagnarla all’estero quando serviva, seguirla nel suo lavoro. I rapporti non sono migliorati nel 2009, quando Milko si è separato dalla moglie, lasciandola nella dependance della madre, mentre lui si era trasferito in un monolocale in provincia di Roma. La madre gli chiese più volte di tornare a vivere nella dependance e di far andare via la moglie, ma lui non ha mai accettato. E adesso i rapporti sono più tesi che mai. (Continua a leggere dopo la foto)



In una recente intervista al Corriere della Sera, Gina Lollobrigida ha parlato per la prima volta del suo matrimonio - naufragato malamente - come un atto non d'amore bensì riparatore. Il motivo? Presto detto: "Ho avuto una disavventura, come tante donne. C’è stato un disgraziato che si è approfittato di me, un calciatore della Lazio. Mi ha drogata, ero vergine...". Questo, dunque, il motivo del fallimento del matrimonio con Milko Škofič. Nozze nate proprio per dimenticare lo stupro subito. (Continua a leggere dopo la foto)



Di questo e tanto altro Gina avrebbe dovuto parlarne oggi nel salotto di Domenica In, ospite di Mara Venier. Ma la Lollo ha dovuto dare forfait. A darne notizia, per prima, proprio la zia d'Italia che qualche minuto fa ha detto ai suoi telespettatori: "Ragazzi, purtroppo Gina non potrà essere con noi. È ricoverata in ospedale". Il tam-tam mediatico è immediatamente partito e a far chiarezza sulle condizioni di salute della Lollobrigida è proprio il Corriere della Sera. Cosa è successo alla Lollo? Presto detto... (Continua a leggere dopo la foto)



Mara Venier che gestisce con semplicità il ricovero improvviso di Gina Lollobrigida è la buona tv senza drammi e patemi inutili.#domenicain — ✨ Jack Magico ✨ (@JackMagico) 16 settembre 2018

Come scrive il Corriere della Sera: "Gina Lollobrigida stata portata in ospedale, al Sant’Eugenio di Roma. La grande attrice non si trova in gravi condizioni: sarebbe dovuta andare in trasmissione, a Domenica In, ma ha cominciato a uscirle sangue dal naso e ha deciso, in via precauzionale, di recarsi in ospedale per un controllo". Dunque, nulla di preoccupante, almeno ufficialmente. E la Lollo, se tutto andrà per il verso giusto, sarà negli studi di Domenica In tra una settimana.

