Maria Grazia Cucinotta, cinquant'anni e non sentirli. La bella messinese in estate ha tagliato l'importante traguardo: mezzo secolo di vita. Lei, la bella giovincella de Il Postino, sembra proprio come il vino: più invecchia più si fa bella. Maria Grazia ha vinto il terzo posto di Miss Italia nel 1987 ed è stata notata da Renzo Arbore per 'Indietro tutta', poi ha conquistato il pubblico italiano e internazionale con il suo debutto, appunto, al cinema nel ruolo di Beatrice in 'Il postino' di Massimo Troisi. E ancora, sono arrivati i dieci minuti da Bond Girl per 'Il mondo non basta' e il film 'Ho solo fatto a pezzi mia moglie' di Woody Allen. E lei, a cinquantanni, si sente tutt'altro che finita. Non solo professionalmente ma anche sotto l'aspetto 'sessuale': "Si dovrebbe fare il lavaggio del cervello a quelle donne che si sentono finite dal punto di vista fisico e sessuale con l’arrivo della menopausa. È vero ti può dare dei fastidi, ma molto è questione di testa, fa tanto il tuo stato mentale nell'insorgere dei disagi, poi basta fare delle diete per aiutarsi e ricominciare dal nostro corpo". (Continua a leggere dopo la foto)

A Vanity Fair, in una passata intervista, Maria Grazia Cucinotta si è raccontata senza peli sulla lingua: "Il sesso a cinquantanni cambia più per una questione psicologica, soprattutto se dall’altra parte hai gli uomini coglioni che quando arrivi a una certa età stanno appresso alle trentenni. Personalmente non farei mai cambio con una di 20 anni oggi sono una donna non una ragazzina". Ed è certo che neanche il marito della bellissima attrice, Giulio Violati, cambierebbe Maria Grazia con qualcun'altra. (Continua a leggere dopo la foto)



Il marito della Cucinotta, figlio dell'ex proprietario della Ferrarelle, noto produttore cinematografico, è stato ospite di Marco Liorni in occasione della prima puntata di Italia Sì, nuovo programma di RaiUno. Ed è qui che ha rivelato come ha conosciuto Maria Grazia: "L'ho conosciuta quando faceva 'Indietro tutta!' perché sono molto amico della famiglia Santoro". In particolare si sono incontrati ad una festa di Capodanno organizzata da Massimo Santoro, genero di Rita Dalla Chiesa scomparso recentemente. "Alla prima telefonata le dissi che volevo sposarla". Mai provocazione fu più azzeccata: la coppia è saldamente unita da ben ventitré anni. E per la bella cinquantenne è arrivata una dedica da brividi... (Continua a leggere dopo la foto)



Giulio Violati ha definito la Cucinotta una donna stupenda: "L'amo più di prima. È sempre più bella. Una donna che non è stata mai invidiosa, anche se quello bello a casa sono io. Il mio doppio mento è colpa sua, ha delle doti culinarie fuori dal comune". Queste belle parole hanno fatto scattare qualcosa in Maria Grazia che ha deciso di alzare la cornetta e chiamare in diretta nello studio di Marco Liorni: "Quanto sei dolce" ha detto 'emozionata' l'attrice de Il Postino. Certo, essere il marito della Cucinotta non è semplice: "Sono molto geloso - chiosa Violati - ma so che Maria Grazia si è spogliata veramente solo per me. Gli scatti fotografici non contano nulla!".

