Lo scorso aprile gli ultimi aggiornamenti da parte di Brenda di Beverly Hills 90210, vale a dire Shannen Doherty. "Il cancro è in remissione". Shannen Doherty aveva usato Instagram per condividere la lieta notizia. La battaglia contro il cancro, cominciata a marzo di 2 anni fa, sta dando i risultati sperati. "Cosa significa remissione? Ho sentito questa parola e non avevo idea su come reagire. E' positivo? Sì. Straordinario. Sì. Ora bisogna ancora aspettare, i prossimi 5 anni sono cruciali", scriveva l'attrice. Poi a maggio la doccia gelata: come aveva annunciato la stessa attrice 47enne sui social, la donna si è dovuta sottoporre a un nuovo intervento chirurgico. Su Instagram, con il sorriso che l'ha sempre contraddistinta, aveva pubblicato una foto con il suo medico e un lungo post per annunciare gli ultimi aggiornamenti. (Continua a leggere dopo la foto)

"Il mio medico mi ha prelevato un po' di sangue per il mio prossimo intervento chirurgico - scriveva il 3 maggio scorso Brenda di Beverly Hills 90210 - Mars P è stato paziente anche quando mi sono mostrata ansiosa per le dimensioni dell'ago. E' stato paziente, gentile e molto bravo". Shannen aveva ringraziato quindi tutti i volontari che ogni giorno donano sangue: "Dire che sono commossa dalla generosità delle persone è un eufemismo. Prometto che quando potrò farlo inizierò a donare. Grazie alle persone altruiste che donano. Grazie a tutti per i sorrisi e il duro lavoro". (Continua a leggere dopo la foto)

E adesso, forse, la parola fine. È arrivata nelle ultime ore, tant'è che Shannen quando interviene lo fa per parlare di cinema. Si è detta ben felice del nuovo Streghe e sogna di poter tornare a lavoro per un remake di Beverly Hills 90210. Ma come sta Shannen Doherty? Dopo aver sconfitto il cancro al seno, per lei è iniziata una nuova vita. Ospite di "Good Morning America", l'attrice ha parlato senza filtri della malattia. Ricordando la lunga battaglia, durata tre anni, ha dichiarato: "Credo mi abbia reso un'attrice e un essere umano migliore. Ha buttato giù tutti i muri e le barriere, ha respinto ogni cosa che la vita mi ha buttato addosso". E ancora, la Doherty ha rivelato: "Tutto sta andando bene. Senti la parola remissione e provi emozioni diverse. 'Cosa verrà dopo?', c'è un po' di paura e di apprensione. Mi sono sentita persa per un secondo". (Continua a leggere dopo la foto)









Shannen durante questo brutto periodo ha documentato su Instagram tutte le fasi del cancro, dalla diagnosi alla chemioterapia, fino all'annuncio della remissione della malattia. Proprio i social sono stati per lei un'ancora di salvezza: "Condividere mi ha aiutato. Tutte le bellissime storie delle altre persone, i racconti di quello che hanno passato... mi hanno dato speranza e affetto. Sono stati una vera famiglia per me". Senza dimenticare l'importanza e il supporto del marito: "È stato fenomenale, si è preso cura di me in modo fantastico. Anche mia madre c'è sempre stata. Sono stata molto fortunata".

Leggi anche:

“È una foto molto personale”. Shannen Doherty è diventata il simbolo della lotta contro il cancro al seno. E nel mese della prevenzione, pubblica in rete lo scatto ‘più difficile’, forse il più duro dei tempi della malattia. Pieno di like e di commenti

fbq('track', 'Gossip');