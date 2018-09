Al Bano Carrisi è sempre al centro delle notizie di cronaca rosa e spettacolo. Il Leone di Cellino San Marco è un personaggio molto chiacchierato: vuoi per la sua 'influenza' internazionale a livello discografico, vuoi per la travagliata situazione sentimentale che lo coinvolge in un burrascoso triangolo con Romina Power e Loredana Lecciso. Al Bano, volente o nolente, è protagonista quasi quotidianamente di rumors. L'ultimo, circolato nella giornata di ieri, è arrivato direttamente dagli studi Mediaset, precisamente Mattino Cinque: nel salotto di Federica Panicucci è rimbalzata la voce di un addio alle scene musicali da parte di Carrisi. Una notizia che in poche ore è diventata di dominio pubblico gettando nello sconforto i fan del cantante. Ma è davvero così? (Continua a leggere dopo la foto)



A voler porre i puntini 'sulle i' è il diretto interessato, Al Bano Carrisi, che nella notte ha rilasciato una lunga intervista a Rai Radio Due all'interno del contenitore radiofonico 'I lunatici'. E qui il Leone di Cellino San Marco ha un po' parlato a lungo, a trecentosessanta gradi, della sua vita sia professionale che privata. Per esempio, Carrisi ha spiegato di non aver mai fatto una vacanza: "Solo quella fatta a L’isola dei famosi qualche anno fa. E quindi è arrivato il momento di fare una pausa di intelligente e salutare riflessione. Non sto parlando di vacanza, parlo di pausa canora…". (Continua a leggere dopo la foto)



E così Al Bano Carrisi ha sottolineato come sì, ci sarà una pausa a partire dal 1 gennaio 2019: "Ma solo di tre mesi. Devo revisionare le mie corde vocali. Non è un ritiro. Mi sono stancato di doverlo ripetere: non esco di scena!". Anche perché a quanto pare il Leone di Cellino San Marco presto sarà impegnato in una fiction: "La Publispei mi ha offerto una fiction di sei puntate". Posizione, sul presunto ritiro, che non muta neanche all'interno del salotto di Pomeriggio Cinque: "Mi sembra di aver parlato chiaro - ha detto ospite da Barbara d'Urso - ritorno a cantare dopo la paura perché senza musica non posso vivere". Ma perché c'è grande attenzione nei confronti di Al Bano e della sua vita privata? "Faccio audience, che vuole che le dica" ha detto ironicamente a 'I Lunatici' su RadioDue. (Continua a leggere dopo la foto)







E il suo stato di salute? Al Bano Carrisi non nasconde di avere qualche acciacco, sia per via dell'età che per l'infarto che lo ha colpito ormai quasi due anni fa. "Come sto io? Grazie a Dio, non dico al 100%, ma al 95% la mia salute è perfetta. Chiaro, quando subisci un infarto, quando subisci un’ischemia poi devi andare avanti con un po’ di pillole, con quelle cose che non ho mai utilizzato in vita mia. Adesso è arrivato il momento di utilizzarle ma da qui a ritirarmi ce ne vuole...". E secondo il settimanale 'Oggi' è pronto un nuovo lavoro discografico: 8 inediti con Romina Power.

