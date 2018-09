“Sono in tensione”. Fedez è preoccupato. La notizia arriva adesso: c’entra Leone

Leone è il centro dell'universo di mamma e papà. Non potrebbe essere altrimenti per i Ferragnez: un figlio cambia la vita per sempre. E anche quella di Federico e Chiara, da quando è arrivato il piccolo di casa, è stata completamente stravolta. Da marzo è lui il protagonista delle Instagram Stories, addirittura la Ferragni ha deciso di tornare un giorno prima dalla Fashion Week di New York per potersi godere il piccoletto di casa. Tutto ciò mentre Fedez continua a divertirsi: Leone è in ogni 'stories', dai pranzetti a base di mela e pera, al mix di programmi televisivi da guardare. A tal proposito, nelle ultime ore si è discusso, ironicamente, di un siparietto che ha coinvolto anche Barbara d'Urso. (Continua a leggere dopo la foto)

In uno dei suoi video pubblicati su Instagram, infatti, Fedez inquadra il primogenito mentre guarda diversi programmi televisivi. Si parte con Peppa Pig, cartone che sembra piacere molto a Leone ma un po' meno a Fedez, passando poi per 'Alvin e i chipmunks', altrettanto gradito da tutti questa volta, fino ad arrivare a Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso: il piccolo cambia espressione e Fedez coglie la palla al balzo. "Amore, non ti piace vero?!". Carmelita, dopo qualche ora, risponde con ironia: "Amo la faccia di Leone, vi aspetto tutti a Pomeriggio 5". Un invito che probabilmente cadrà nel dimenticatoio.Anche perché Fedez in questo periodo ha altro a cui pensare. Come ad esempio il lavoro: per lui è pronto un nuovo album in studio. Ci ha lavorato nei mesi scorsi, specie durante la permanenza negli Stati Uniti. E adesso tutto sembra pronto. Ad annunciarlo è lui stesso su Instagram rivelando che un pezzo è tutto dedicato a Leone e come il suo arrivo gli abbia stravolto la vita. "Appena sei venuto al mondo ti ho scritto una canzone. Non è una canzone come le altre. Sono parole che mi mettono a nudo. Parole dedicate a te, che presto potrò far sentire agli altri...", ha scritto Federico in un post diventato in pochi minuti virale.



Il brano di Federico Lucia, in arte Fedez, dovrebbe uscire nei prossimi mesi. Ma c'è già chi lo ha ascoltato: nei giorni scorsi, sempre su Instagram, l'artista ha pubblicato un Instagram Stories senza audio. Le reazioni di Chiara Ferragni e Leone? Lei piange, lui è un po' perplesso. Intanto, però, la dedica al figlio da parte del neo-sposo della fashion-blogger è da strappalacrime: ""È una canzone che ti sto facendo ascoltare ormai da 5 mesi ma che fra pochi mesi non sarà più solo nostra. Non ti nascondo però che questa volta il salto da una dimensione così intima a un palcoscenico pubblico mi mette un po’ di tensione. Ma da quando sei arrivato niente è più come prima. La verità è che con la vita che ti ho dato ho cambiato la mia".

