“È lei?”. Irriconoscibile Katie Holmes. La ricordavate così? Eccola oggi

“Ma è lei?”. Magari, anche solo per pochi secondi, qualcuno avrà avuto il dubbio vedendola arrivare alla New York Fashion Week. Sì che è lei, Katie Holmes. L'attrice, lanciata da giovanissima dalla serie cult Dawson's Creek e diventata poi una delle star più talentuose e richieste, non solo è in splendida forma, ma ora sfoggia anche un look inedito. Non a caso già dai tempi del suo matrimonio con Tom Cruise, finito definitivamente nel 2012, dopo sei anni d'amore e una figlia, Suri, viene anche considerata un'icona di stile. Non stupisce, dunque, ritrovarla in prima fila alle sfilate andate in scena in questi giorni nella Grande Mela. La Holmes ha partecipato allo show di Tory Burch, che ha presentato l'ultima collezione, e nel front raw è apparsa diversa. Sempre bellissima, intendiamoci, ma diversa da come la ricordavamo. Andiamo con ordine. Intanto la ex signora Cruise ha puntato tutto sul total white, indossando un maxi abito-camicia lungo fino ai piedi, tenuto leggermente sbottonato sul collo che però non esaltava la sua silhouette impeccabile. (Continua dopo la foto)



Sotto ha abbinato dei décolleté neri con la punta bianca e completato l'outfit con una borsetta nera a tracolla e un'acconciatura con i capelli tirati all'indietro con il gel che ha rivelato i lineamenti perfetti del viso. Certo, a ripensare ai tempi della Joey Potter di Dawson's Creek a molti è apparsa irriconoscibile. Negli ultimi anni Katie Holmes è cambiata in modo radicale, ma è ha mantenuto una costante: il fascino irrestistibile che da sempre la contraddistingue.

Ma con i capelli così, tutti indietro, non ricordiamo di averla mai vista. Vi piace questo suo nuovo look sofisticato? Sul fronte vita privata, l'attrice risulta essere tornata single. A giugno scorso l'ex moglie di Tom Cruise ha messo la parola fine alla sua (segreta) storia d'amore con il collega Jamie Foxx, che secondo gli esperti di gossip andava avanti da cinque anni. Le prime voci sulla loro relazione risalgono addirittura al 2013, ma solo l’anno scorso i due si sono stati immortalati per la prima volta insieme.

Ma ora sembra tutto finito, almeno stando a quanto riportano i tabloid americani e a troncare sarebbe stata proprio lei, Katie. Come riporta Grazia, sembra che l’attrice si sia stufata di doversi preoccupare continuamente della fedeltà del compagno. Dopo che la loro relazione è diventata pubblica, infatti, la Holmes avrebbe scoperto che Jamie la tradiva da anni con un’altra donna. Non solo: pare anche che si sia sentita umiliata perché lui continuava a voler tenere segreta la loro relazione anche dopo le foto che li ritraevano insieme.

