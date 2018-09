Annuncio choc di Al Bano: “È così!”. Le sue parole arrivano in diretta tv

Una decisione inaspettata e che sicuramente lascerà i fan sbigottiti e senza fiato. Al Bano ha detto la sua e sembra essere inamovibile. È proprio così il leone di Cellino San Marco ha detto basta: la sua carriera musicale terminerà alla fine del 2018. "Non canto più – ha detto a Mattino Cinque - Dal 1° gennaio mi fermerò". Una notizia che lascia tanta delusione tra i fan ma dettata da motivi di salute. L'infarto e l'ischemia che hanno colpito il cantante nel 2017 hanno lasciato il segno nella sua mente. "Dopo queste due mazzate, dovevo riposarmi", sostiene lasciando però una speranza per il futuro: "Magari non sarà un addio definitivo". Per il 2019 infatti i rumors parlano di un nuovo album di inediti al fianco di Romina Power. Il cantante di Cellino San Marco, per chi non lo ricordasse, era stato colpito da due infarti nmentre si trovava sul palco dell'Auditorium Parco della Musica di via della Conciliazione, a Roma, per provare il concerto di Natale.(Continua dopo la foto)



La notizia era stata riportata dal settimanale “Oggi”: intorno alle 20 Albano si era recato in ospedale dove i dottori avevano confermato i due attacchi cardiaci ed avevano deciso di operarlo urgentemente. L'intervento era durato circa tre ore. Poi l’ischemia e tutto il trambusto mediatico intorno al riavvicinamento con Romina con Al Bano che, scherzando, forse neppure troppo, aveva detto: “È la mia storia con Loredana Lecciso che mi ha fatto venire l’infarto”.

Mentre sulla storia con Romina aveva detto: ''Ero convintissimo che la mia storia con Romina fosse definitivamente conclusa, però il destino ti gioca sempre strane cose. Lavorando insieme abbiamo recuperato la gioia di stare sul palcoscenico, ci divertiamo ancora oggi. Lei è sempre la madre dei miei quattro figli ed a tutto quello che è successo io non so darmi ancora una spiegazione. Sicuramente quando il destino si mette contro di te, tu devi soltanto aspettare che cambino le cose''.

Poi aveva lanciato una stoccata alla stampa: ''Nessuno ha tante copertine come ne abbiamo avute io e Romina. Ho proposto a vari direttori dei giornali di dare una parte del loro incasso in beneficenza, ma loro non sentono. Ti sfruttano e ti ammazzano, ti danno 70 amanti. Strumentalizzano il mio nome e se dovessi pensare che grazie al gossip io esisto, cambierei mestiere da domani''. Qualche tempo fa i magazine arrivarono a dire che tra i due fosse riesploso il vecchio amore e che erano addirittura pronti alle nozze. Non è successo. Di sicuro c’è che il leone, almeno per un po’, non canterà più.

