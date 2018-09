Quando si dice 'periodo nero'. Non devono essere giorni facili per Brad Pitt. Non solo il divorzio da Angelina Jolie sta prendendo una brutta piega, ora arrivano nuovi guai per l'attore e sex symbol. Andiamo con ordine. Due anni fa diventava ufficiale la separazione di una delle coppie più amate e invidiate di Hollywood, dopo tre figli naturali e tre adottati da Angie e poi successivamente anche da Brad e ora, nonostante sia passato diverso tempo, la battaglia è tutt'altro che finita. La Jolie non solo contesterebbe a Pitt il mancato pagamento degli alimenti per i figli, ma ora avrebbe anche dichiarato di essersi pentita di aver aperto il suo cuore all'ex e di essersi innamorata di lui. Parole dure e forti, tanto da spingerla a voler cancellare ogni ricordo legato all'attore, desiderando di volerlo fuori dalla sua vita. Come se questo non bastasse, ci si mette pure il gossip. Mentre Angelina cerca una soluzione per dividere le sue strade dall'ex marito, cercando di chiudere al più presto le pratiche di divorzio, pare che lui sia stato recentemente avvistato con un'altra sua ex storia, Jennifer Aniston. (Continua dopo la foto)



La Aniston avrebbe trascorso qualche giorno a Como, ospite di George Clooney, in compagnia dell'ex marito e la figlia di lui Shiloh avuta da dalla Jolie. Secondo i ben informati, tra l'attrice, in Italia per le riprese di un film, e Brad ci sarebbe stato un riavvicinamento. In attesa di saperne di più e soprattutto di conferme di questo presunto ritorno di fiamma, ecco un'altra grana per il divo quasi 55enne: è stato denunciato. No, da una delle sue ex, ma dagli abitanti delle case che aveva fatto comprare ai senzatetto di New Orleans, dopo il passaggio dell'uragano Katrina, nel 2006, finanziando attraverso l’associazione da lui creata, 'Make It Right'.

Come riporta Vanity Fair, Brad, in sostanza, rischia di finire in tribunale per non conformità della abitazioni. Secondo Fox News e Nbc News, tuttavia, la buona fede di Pitt non sarebbe rimessa in discussione. Ma è certo che 30 delle 150 casette eco-responsabili, costruite e vendute a prezzi stracciati attraverso un suo cospicuo finanziamento, avrebbero difetti strutturali gravi negli impianti e muri portanti, oltre a muffe nauseabonde, infiltrate nei muri e impossibili da sanare. In pratica stanno letteralmente marcendo.

Brad è stato sì denunciato, ma gode comunque dell'affetto e della stima del pubblico. Ecco perché l'avvocato della parte lesa, continua Vanity, si è quasi scusato con lui. “Anche se i cittadini del 9th Ward sono riconoscenti a Brad Pitt – ha commentato il legale precisando che ci sarà un processo per “pratiche commerciali scorrette e frode”. - sono stati costretti a denunciarlo, perché la Make It Right Foundation ha costruito case di pessima qualità, che si degradano ad un ritmo troppo elevato, mentre i proprietari sono presi alla gola con prestiti ipotecari di beni che hanno perso ogni valore”.

“Sono tornati insieme”. Bomba Brad Pitt: lo ha fatto davvero. Ed è choc puro