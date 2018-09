Robbie Williams ci ha abituati alle sorprese, rientra nel suo personaggio e nella sua personalissima natura. Insomma, stavolta, però, non c'entrano nulla la musica o le news su qualche incidente della sua vita: questa è una bella notizia: Robbie è diventato papà per la terza volta. L’annuncio a sorpresa ha spiazzato i fan del cantante che insieme alla moglie Ayda Fields ha condiviso la lieta notizia con un post su Instagram per raccontare che la piccola è nata grazie a una madre surrogata. "Siamo lieti di condividere con voi che abbiamo avuto una bambina... benvenuta al mondo, Colette (Coco) Josephine Williams!”, si legge nel messaggio a margine dello scatto in bianco e nero con tutte le mani dei componenti della famiglia. "Abbiamo mantenuto un segreto molto speciale”, ha aggiunto ancora... (Continua a leggere dopo la foto)

“E' stato un percorso lungo e difficile, per questo motivo l’abbiamo voluto tenere privato. Esistono tanti tipi di famiglia e questa piccola ragazza, che è biologicamente nostra, è nata da un’incredibile madre surrogata, alla quale saremo eternamente grati. Siamo al settimo cielo. E non vediamo l’ora di crescere come famiglia tutti e cinque insieme". Robbie Williams e la moglie Ayda Fields, sposata nel 2010, hanno già due figli: Theodora Rose Williams e Charlton Valentine, di 6 e 4 anni. (Continua a leggere dopo la foto)

La figlia di Robbie Williams ha nel destino il mondo dello spettacolo. Il cantante 44enne ha la figlia di cinque anni Teddy e il figlio di tre anni Charlton insieme alla moglie Ayda Field, e ha detto che sebbene stia provando a crescere i suoi ragazzi lontano dalle luci dei riflettori, Teddy già adora stare sul palcoscenico. Parlando con il Daily Star Robbie ha spiegato: "Teddy, nostra figlia, stiamo provando a tenerla lontana dallo showbusiness, ma penso che sia una cosa completamente inutile. Quando vado sul palco lei piange perché non può fare lo stesso. È già destinata a vivere una vita nello showbusiness. Ma vedremo... chi lo sa?". (Continua a leggere dopo la foto)

Teddy avrà il suo primo lavoro di fronte ad un pubblico quest'anno, visto che sembra che avrà un ruolo in occasione del matrimonio della Principessa Eugenie, che sposerà Jack Brooksbank alla Cappella di San Giorgio, al Castello di Windsor, il prossimo ottobre. Una fonte ha detto: "Per Robbie si tratta di un grande momento. Non potrebbe essere più orgoglioso di sua figlia".

Ti potrebbe interessare anche: "Ma che schifo". Tutti contro Robbie Williams: l'ultima uscita del cantante non è davvero piaciuta a nessuno. E i fan, anche i più fedeli, stavolta sbottano ferocemente sui social



fbq('track', 'Gossip');