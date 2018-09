Non ci sono dubbi: se c'è una conduttrice capace di conquistare in poco tempo il grande pubblico italiano quella è sicuramente Diletta Leotta, diventata un vero e proprio fenomeno social con vere e proprie orde di follower pronti a commentare, condividere ed esaltare ogni suo scatto. La giornalista sportiva, non a caso, è seguita su Instagram da 3 milioni di utenti. I suoi post riscuotono sempre un gran successo e le sue trasmissioni tv pure. Insomma, Diletta con la sua simpatia, bellezza e autoironia è entrata nel cuore del pubblico social del Bel Paese. A fare il giro del web nelle ultime ore è stato proprio l'ultimo video della Leotta, un incidente dalle tinte sexy che ovviamente non poteva passare inosservato agli occhi degli attentissimi follower che hanno visto e rivisto le disavventure della loro beniamina, volto ormai di punta dello sport italiano dopo essere stata a lungo legata al mondo della Serie B su Sky. (Continua a leggere dopo la foto)

Diletta Leotta, infatti, ha pubbicato un video mentre sta per girare uno spot televisivo. Niente di particolare, verrebbe da pensare, Peccato, però, che l'abito si spacchi all'improvviso quando la giornalista si siede e quindi è costretta a interrompere le riprese. Il tutto è stato preso con ironia dalla diretta interessata che divertita ha pubblicato sui social il filmato: "Sono una rompi pa... illettes". (Continua a leggere dopo la foto)

Scatenati chiaramente gli utenti nei commenti, che oltre a sottolineare come sempre la bellezza della Leotta, hanno improvvisato una vera e propria gara alla ricerca delle parole più divertenti e sopra le righe con cui commentare l'accaduto. I risultati, compresi gli immancabili eccessi, ve li lasciamo immaginare. Il più pacato si è limitato a un "tu puoi permetterti tutto, anche di rompere i vestiti". (Continua a leggere dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram Sono una rompi pa..illettes 🤣 Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: Set 5, 2018 at 12:56 PDT





Dopo essere stata legata per un a vita alla piattaforma Sky, Diletta Leotta è diventata la madrina di Dazn, la nuova piattaforma 'TV' (ma che si può vedere solo con una connessione internet, ndr.) che ospita tre incontri di serie A a giornata: la bella bionda, infatti, è la giornalista di punta. E già in occasione del primo appuntamento stagionale ha saputo far parlare di sé, lasciando a bocca aperta i calciatori del Napoli passeggiando a bordo campo.

