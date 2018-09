“Trovato morto”. Musica in choc: il cantante aveva solo 26 anni

Musica in lutto. Arriva una notizia choc e inaspettata: addio al noto rapper, trovato senza vita nel suo appartamento. È il sito TMZ a riportare per primo la notizia del decesso di Mac Miller, all'anagrafe Malcolm James McCormick, il cantautore e rapper che divenne famoso quando scalò le classifiche con il suo album di debutto nel 2011 e che era conosciuto anche per aver avuto una lunga relazione con Ariana Grande, con cui si era esibito anche al concerto One Love Manchester del 2017. Aveva 26 anni.

Miller sarebbe morto intorno a mezzogiorno di venerdì 7 settembre 2018, all'interno della sua casa di San Fernando Valley. Le forze dell'ordine sono state avvertite con una telefonata al 911 probabilmente partita dall'appartamento del giovane. Ma appena arrivati sul posto, i poliziotti non hanno potuto far altro che constatare il decesso del rapper. Le cause della morte restano ancora da chiarire ma, stando a quanto si è appreso, potrebbe essere stato stroncato da un'overdose. E, forse, la storia d'amore con Ariana Grande si era da poco interrotta proprio a causa del consumo di sostanze stupefacenti di lui. (Continua dopo la foto)



Non solo. Dopo la rottura con la Grande, Miller aveva avuto qualche problema a gestire la presunta dipendenza da stupefacenti. A maggio scorso si era schiantato contro un palo della luce distruggendo la sua auto per poi fuggire dal tentativo di arresto della polizia che l'aveva ritrovato ubriaco alla guida. Solo dopo il 26enne aveva confessato di essere il responsabile dell'incidente stradale.

In quell'occasione finì in manette per poi essere rilasciato il giorno successivo dietro il pagamento di una cauzione fissata a 15mila dollari. Ariana, dopo l'incidente di Mac, si era esposta su Twitter per chiedere a chiunque fosse in grado di prendersi cura di lui. Tra le righe aveva ammesso che l'ex faceva regolarmente uso di droga. Lo stesso rapper, nel 2014, aveva inciso un mixtape che sembrava confermare questa sua dipendenza.

Ariana Grande e Mac Miller si sono lasciati definitivamente dopo due anni d'amore a maggio scorso. Lei si era sfogata dicendo di essere stanca di doversi prendere cura di lui: “Non sono una babysitter e nemmeno sua madre. Nessuna donna dovrebbe sentirsi così indispensabile. Mi sono presa cura di lui e ho pregato per anni perché ritrovasse il suo equilibrio. Ovviamente non ho mai detto quanto questo sia stato spaventoso, ma vi assicuro che lo è stato”. In una dichiarazione, la famiglia ha reso noto che Mac è morto venerdì ma non ha fornito ulteriori dettagli. "Era una luce brillante in questo mondo per la sua famiglia, i suoi amici e i suoi fan".

