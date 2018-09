Una delle coppie più belle e dolci dello show-business italiano è senza dubbio quella formata da Marco Bocci e Laura Chiatti. I due attori, genitori di due figlioletti, fanno sognare i social con sketch e dolcissime dediche amorose. Tra i due il rapporto è più solido che mai tant'è che Laura vorrebbe addirittura risposare, se fosse possibile, il suo Marco: "Ci vorremmo risposare, ce lo diciamo spesso entrambi. Però prima di arrivare al traguardo dei 25 anni di matrimonio… perché, insomma, chissà se ci arriveremo" ha detto l'attrice italiana nota per aver preso parte a film con Carlo Verdone e non solo. E Laura indica come nido d'amore il luogo dove la coppia vive ancora oggi: "Il nostro nido d'amore? Ovviamente Marsciano, dove viviamo. Rappresenta la nostra personalità: siamo orsi umbri, ci piace la tranquillità, non amiamo la mondanità… in Umbria stiamo benissimo!". (Continua a leggere dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram Dormiranno con mamma e papà fino a 30 anni 😂😂😂❤ Un post condiviso da laurachiatti82 (@laurachiatti82) in data: Ago 11, 2018 at 11:44 PDT

Intanto, nelle scorse settimane Laura è stata presa di mira dagli haters. Le foto con dediche e cuoricini di Enea, 3 anni, e Pablo, 2, avuti dal marito Marco Bocci, su Instagram si sprecano. Ma gli due ultimi scatti, accompagnati dalle frasi 'La perfezione ha un nome' e 'La meraviglia pure ha un nome', hanno scatenato un putiferio. Il motivo? Presto detto. Chi ha scritto 'pare che i figli li hai fatti solo tu, un po’ di modestia', chi ha criticato l’attrice umbra perché i suoi bimbi ancora portano il ciuccio, chi perché li fa dormire nel lettone coniugale. E Laura, da sempre nota per non aver peli sulla lingua, ha risposto per le rime. (Continua a leggere dopo la foto)



Laura, indispettita, a una detrattrice ha dato allora senza mezzi termini della 'demente', ad altre ha concesso risposte più articolate: 'Io amo dormire con i miei figli, il loro odore è vita. Cresceranno presto, diventeranno uomini, e dormiranno soli tutta la vita o di certo con qualcuno che non sarà la mamma'. Ma non è la prima volta che la Chiatti si rende protagonista di polemiche social. Quest'estate, infatti, l'attrice ha ingaggiato uno scontro a distanza con Sandro Mayer, direttore di DiPiù, reo di averle attribuito una gravidanza inesistente per un 'pancione' sospetto. E chissà come la prenderà adesso, Laura, dopo aver visto le foto pubblicate da Spy nell'ultima edizione. Motivo? Per lei un incidente 'fuori di seno'... (Continua a leggere dopo la foto)



Visualizza questo post su Instagram Mio padre , il vero peter pan 😂😂😂 Un post condiviso da laurachiatti82 (@laurachiatti82) in data: Ago 23, 2018 at 12:24 PDT

Così, senza volere, sul finire dell’estate per Laura Chiatti, arriva un involontario incidente. L’attrice, è stata sorpresa al mare a San Felice circeo, a Latina, mentre trascorre una giornata al mare col marito Marco Bocci e i figli Enea e Pablo. Durante il bagno a Laura scappa il costume provocando un involontario fuori di seno, che non sfugge agli occhi del marito...

