Lo scorso anno è stata assoluta protagonista di Ballando con le Stelle 2017. Nel salotto di Milly Carlucci, Giuliana De Sio ha impressionato tutti, ma lo stress l'avrebbe portata - come confermato un anno dopo da Alberto Dandolo su Oggi - a distruggere il suo camerino dopo l'eliminazione. Una notizia che lei aveva bollato come un colpo di sceneggiatura degli autori del programma. A un passo dalla finale, la De Sio è stata fatta fuori. Un'eliminazione che non le è andata giù facilmente; in un'intervista al settimanale 'Chi', Giuliana aveva rivelato di non gradire i voltagabbana della giuria: "Non dormo da tre mesi perché di notte ripasso mentalmente i passi dei balletti e mi sveglio con l'ansia di non farcela - aveva raccontato l'attrice -. Ho perso cinque chili, sono piena di lividi e passo due ore dal fisioterapista tutti i giorni dopo quattro ore di allenamenti. E c'è chi mi fa la bella faccia in privato per poi pugnalarmi in pubblico...". Recentemente, in un'ospitata a Domenica Live, la De Sio ha rivelato di avere nostalgia di quella esperienza: "Sono arrivata quasi in finale grazie alla gente che mi tifava. La giuria mi ha massacrata. Ballando con le stelle è stato un incubo ma allo stesso tempo ne ho nostalgia. Danzare è la cosa più bella che mi sia capitata nella vita. Non avevo mai ballato. Lo rifarei domani. Sarà la sindrome di Stoccolma. Ero anche abbracciata con un uomo notevole". (Continua a leggere dopo la foto)



Ma Giuliana De Sio, 62 anni, ha sempre fatto discutere per le sue storie sentimentali. Nello studio di Barbara d'Urso, per esempio, la De Sio ha rivelato alcuni particolari sulla storia d'amore con Carlo Silvestro, fondatore della prima comune italiana: "Lui era abbastanza figo e io avevo 18 anni. Era il capo carismatico della comune […] se la faceva con tutte le donne. Era fidanzato con me e con altre 25. Non è stato un bell'esordio in amore". Un vizio dell'ex concorrente di Ballando con le Stelle? Quello di preferire i cosiddetti 'toy-boy'. (Continua a leggere dopo la foto)



"Ho avuto uomini tanto più grandi e uomini più piccoli. - ha detto nel salotto di Domenica Live intervistata da Barbara d'Urso - Non mi sono fatta mancare niente". E in un'intervista al settimanale Oggi, in edicola da giovedì 6 settembre, Giuliana De Sio ha rivelato alcuni particolari scottanti sulla sua ultima storia d'amore: protagonista Mario De Felice, ex corteggiatore di Uomini e Donne. Una love-story che non ha lasciato ricordi positivi all'attrice sessantaduenne: "Preferisco stendere un velo pietoso. Non ce la faccio a usare nemmeno una parola per definire quella specie di relazione. È stato un esperimento dettato da un momento di solitudine sentimentale". Ma occhio, perché c'è un altro uomo, sempre più giovane di lei... (Continua a leggere dopo la foto)



Nell'intervista, infatti la De Sio ha parlato di Michele Morrone, attore di 26 anni: "È simpaticissimo, mi fa morire dal ridere. È un compagnone, un ragazzone espansivo che ti abbraccia e ti riempie di pacche". De Sio, molto amata dal pubblico durante l'esperienza di Ballando con le Stelle 2017, si è lasciata andare a un piccolo sfogo - in occasione dell'intervista concessa al settimanale 'Oggi' - per commentare il mondo dei social: "Questo tipo di pubblico o ti adora o ti aggredisce. Per qualcuno sei bellissima, per altri sei vecchia e rifatta. Non farti vedere coi ragazzini, scrivono, che non te lo puoi permettere. Ho imparato a non incavolarmi e a lasciarmi trafiggere da queste frecce senza reagire. Credo che molti diano libero sfogo alle loro frustrazioni".

