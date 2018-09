“La vera causa della morte”. Dolores O’Riordan, la scoperta arriva solo ora

Un dolore ancora fresco quello legato alla scomparsa della cantante Dolores O'Riordan, inconfondibile con la sua voce meravigliosa che l'aveva resa famosa in tutto il mondo. Un lutto improvviso che aveva particolarmente colpito anche i tanti colleghi pronti a tributarle toccanti omaggi. Ora, ecco emergere la verità sulla sua fine: la cantante è morta annegata nella vasca da bagno in seguito a un'intossicazione da alcool. Questo il responso del West London Coroner, come si legge sul Guardian. Dalle indagini la cantante dei Cranberries, che oggi avrebbe compiuto 47 anni, aveva bevuto molto prima di essere trovata morta poco dopo le 9 del 15 gennaio nella camera 2005 dell'hotel Hilton a Park Lane, a Londra. Il suo livello di alcool era di 330 mg per 100 ml di sangue, più di quattro volte il limite legale per la guida (80 mg). La O'Riordan, che aveva dovuto cancellare un tour con i Cranberries a causa di un problema alla schiena, si trovava a Londra per una sessione di registrazione. (Continua a leggere dopo la foto)

Dolores è stata trovata nella vasca piena d'acqua, con la faccia rivolta in giù. L'artista aveva anche fumato molte sigarette e preso dei farmaci. Una relazione post mortem del dottor Adam Combe ha concluso che è annegata a causa dell'intossicazione da alcool. Si tratta dunque di una morte accidentale non di un suicidio come si era ipotizzato. Il medico legale Shirley Radcliffe ha dichiarato: "Non ci sono prove che questo sia stato qualcosa di diverso da un incidente". (Continua a leggere dopo la foto)

"Non c'era intenzione - prosegue il medico nella sua ricostruzione dell'accaduto - la sua morte sembra essere solo un tragico incidente". D'altra parte la Corte era a conoscenza del suo disturbo bipolare e dei suoi problemi con l'alcool. Nata a Limerick, in Irlanda, il 6 settembre del 1971, la cantante proveniva da un famiglia numerosa: era la più giovane di sette figli. (Continua a leggere dopo la foto)

Dolores era entrata a far parte dei Cranberries nel 1990. Dopo lo scioglimento della band nel 2003 e una breve carriera da solista, nel 2009 i Cranberries tornano insieme. Nel 2017 la band aveva pubblicato 'Something Else', ma era stata costretta a cancellare le date del tour in Europa e Nord America a causa della cattiva salute di O'Riordan. Poi, la notizia improvvisa della morte che aveva spiazzato tutti.

“Ecco com’è morta davvero Dolores O’Riordan”. L’indiscrezione choc sulla cantante: l’ipotesi che sta facendo il giro del web in queste ore. Cos’è successo nella stanza d’albergo dove è stato trovato il corpo della donna

fbq('track', 'Gossip');