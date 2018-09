“Ma è nuda!”. E lei? Quanti flash! Per forza: ecco come si è presentata a Venezia

Il tappeto rosso della Mostra del Cinema di Venezia continua a regalare sorprese. E mise spettacolari. Nella prima categoria, quella delle sorprese, ci mettiamo subito Al Bano Carrisi. Il cantante di Cellino San Marco, da mesi travolto dal gossip sul ritorno di fiamma con Romina Power, ha spiazzato tutti quando è arrivato sul red carpet della 75esima edizione del festival. Non con Romina, non con Loredana Lecciso e nemmeno con un'altra donna. O meglio, una sì: sua figlia Jasmine. Si sono presentati in tre, Al Bano con Jasmine e il fratello Bido, i figli avuti dalla Lecciso. Questa è stata la prima occasione pubblica in cui Al Bano si è fatto vedere con i ragazzi. “L’ho già fatto altre volte, ma è sempre emozionante il tappeto rosso”, ha spiegato il cantante ai microfoni di Mediaset, come mostrato a Pomeriggio Cinque da Barbara D'Urso. Al Bano e figli a parte, la sfilata di vip sul tappeto rosso è sempre un'ottima occasione per studiare i look delle ospiti. Elegantissimi, spesso super sexy, a volte estremi. È pioggia di flash a ogni arrivo al Festival di Venezia. (Continua dopo la foto)



Bianca Balti, per esempio, ha stupito tutti i presenti con un completo camicia bianca e minigonna (con strascico) rossa, un look firmato Ovs. Ha puntato invece sul 'total red' Madalina Ghenea, che ha sfoggiato una scollatura esplosiva. Applausi anche per Melissa Satta: qualche giorno fa la signora Boateng, che ha sfilato da sola, era in total black, con un abito vedo-non vedo che ha lasciato davvero poco all’immaginazione ma che ha messo in risalto il suo fisico sensuale e slanciato.

L'ex Velina ha scelto un vestito di Alberta Ferretti costituito da un body tempestato da piccoli cristalli, trasparenze sulle maniche e nella parte superiore della gonna, che sfociava in un tripudio di piume. Un look non proprio sobrio, diciamo. E abbinato al trucco da gran soirée. I capelli, invece, li ha lasciati sciolti. Anche Marika Pellegrinelli, la moglie di Eros Ramazzotti, ha scelto il nero e Alberta Ferretti: era uno schianto con quell'abito che lasciava scoperta la schiena.

La parata di (più o meno) star a Venezia è continuata con l'istrionica Lady Gaga che, avvolta in un abito di piume rosa, sul red carpet si è intrattenuta a lungo con i suoi fan, e la raffinatissima Cate Blanchett, da sempre considerata icona di stile. Ma c'è anche un piccolo giallo: chi è l'ospite bionda di rosso vestita che vedete in queste foto (la prima e le ultime due), riuscite a riconoscerla? La sua apparizione, scrive Libero, non poteva passare inosservata. Per forza: con quello spacco vertiginoso! I paparazzi non se la sono fatti sfuggire, ma è mistero sulla sua identità. Almeno per ora...

