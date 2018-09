“Dov’è finito David?”. Crisi in casa Beckham, l’indizio che spaventa i fan

In mezzo a tante coppie che hanno deciso di dirsi addio e separarsi nel corso dell'estate, ce n'è una che più e più volte era stata data per "spacciata" dai giornali e che invece vive ancora sotto lo stesso tetto, nonostante si continui a leggere un po' ovunque di "crisi" che potrebbe portare a breve a una rottura. Loro, David Beckham e la consorte Victoria, sembrano però ormai aver fatto il callo a certe insinuazioni: a riaccenderle di recente, un dettaglio che molti utenti avevano notato e che aveva chiaramente fatto subito discutere. L'ex Spice Girls era infatti apparsa sulla copertina dell’ultimo numero di Vogue per festeggiare una carriera sfavillante, lasciandosi immortalare dai fotografi in compagni dei figli. Un quadretto di famiglia nel quale però stonava l’assenza proprio del marito. Apriti cielo: i siti di tutto il mondo hanno subito rilanciato, parlando di una possibile separazione all'orizzonte. Alla fine, ha chiarire tutto è stata proprio lei. (Continua a leggere dopo la foto)

Dopo l'ultima ondata di voci incontrollate, Victoria ha infatti deciso di metterci la faccia e spiegare come stanno davvero le cose con David, sposato nell’ormai lontanissimo 1999. Un'unione che ha saputo resistere a ogni tipo di avversità: "Sono vent'anni che le persone parlano di una crisi tra me e mio marito – ha spiegato l'artista – devo dire che ormai certe cose nemmeno mi toccano più". (Continua a leggere dopo la foto)

"Abbiamo imparato col tempo – ha aggiunto Victoria – che stare insieme significa farsi forza a vicenda, riuscendo così ad affrontare tutto più facilmente. La nostra famiglia è arrivata ormai a contare sei persone e siamo felicissimi di quanto costruito nel tempo. Purtroppo certe voci fanno a volte male a chi ci sta intorno e questo ci ferisce molto. Ma io e mio marito siamo al riparo da tutto". (Continua a leggere dopo la foto)

Victoria ha concluso ricordando di "aver affrontato nella vita tanta cattiveria, dal bullismo quando ero ancora una studentessa alle critiche di chi diceva che non avrei mai sfondato, che non avevo talento. Io ho sempre affrontato tutto a testa alta, convinta che alla fine avrei saputo dimostrare quello che valevo".

