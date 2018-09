Una storia d'amore mai banale, fin dal principio. Gigi e Anna, D'Alessio e Tatangelo. Da tredici anni conquistano le prime pagine dei giornali di cronaca rosa: il gossip su di loro è sempre molto caldo. Fin dal 2005 quando il cantante napoletano decise di troncare con la moglie e intraprendere una nuova avventura amorosa: una storia chiacchierata, specie per la differenza d'età tra i due protagonisti, ma che ha dato luce a una nuova vita (Andrea, ndr). Qualche mese fa la doccia gelata per i fan della coppia: "Io e mio figlio ci siamo trasferiti" aveva annunciato a mezzo stampa e social la giovane cantante italiana. Le avvisaglie di una crisi, rese note dai rotocalchi da oltre un anno, non erano invenzioni o semplici rumors: le cose tra Gigi e Anna non funzionavano più da tempo. Ma 'fortunatamente', la rottura tra i due è durata solo poco tempo: a giugno sono stati beccati nuovamente insieme; niente di serio, dicevano loro, solo amici in comune. Poi un concerto, cuoricini sospetti, fino all'annuncio: "Sì, siamo tornati insieme". (Continua a leggere dopo la foto)



E addirittura nei giorni scorsi si è parlato nuovamente di matrimonio. A rivelarlo, in esclusiva, il settimanale "Oggi", che ha addirittura fornito particolari succulenti: le nozze saranno celebrate in privato, senza giornalisti e fotografi. "Da mamma e da donna - ha spiegato Anna Tatangelo - ho sentito il dovere di non risparmiarmi, di non lasciare nulla di intentato per salvare il valore sacro della famiglia". E lui, Gigi D'Alessio, rivela: "Le ho chiesto perdono, ho capito che la stavo perdendo davvero. Io senza Anna non vivo, lei è tutta la mia vita". (Continua a leggere dopo la foto)



Intanto, nell'ultimo numero di Tv Sorrisi e Canzoni, in edicola da martedì 4 settembre, interessante intervista al diretto interessato (il papabile sposo) e le domande sulla sua storica compagna non potevano certo mancare. A quanto pare, è tutto vero. Gigi e Anna sono felicemente innamorati e hanno superato alla grande tutti i diverbi che li avevano tenuti distanti. In ogni caso, non sembra essere arrivato ancora il momento dei fiori d’arancio. L'artista partenopeo ha svelato tutta la sua verità e la sua posizione nei riguardi delle nozze tanto attese. Ci saranno i fiori d'arancio con Anna? Ecco qual è stata la sua risposta... (Continua a leggere dopo la foto)



Gigi D'Alessio, nell'intervista concessa al rotocalco esperto di musica e televisione, ha spiegato come per il momento non è in programma il matrimonio con Anna Tatangelo. Nonostante le voci circolate nelle ultime settimane, dunque non sono previsti fiori d'arancio: "Ora ci sono altre priorità. Quando decideremo, lo comunicheremo sui social, per rispetto di tutte le persone che ci vogliono bene e che ci hanno sostenuto in questi anni". Una 'batosta' per chi sognava già di vedere Anna con l'abito bianco. Ma almeno la certezza di vederli insieme, innamorati, ancora per molto tempo.

